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FIFA a găsit o nouă mină de aur la Mondial! Miza este uriașă

FIFA a impus pentru prima dată pauze de hidratare de trei minute în fiecare repriză la toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale 2026. Măsura protejează sănătatea jucătorilor în condiții de caniculă, dar deschide și o oportunitate uriașă pentru televiziuni.
FIFA a găsit o nouă mină de aur la Mondial! Miza este uriașă
Andreea Tobias
10 iun. 2026, 17:08, Sport
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Un analist estimează că o reclamă difuzată în aceste pauze ar putea valora între șapte și nouă milioane de dolari.

 

Turneul se desfășoară în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Se așteaptă temperaturi ridicate în toate cele trei țări gazdă. FIFA invocă protecția sănătății și siguranței jucătorilor, conform Reuters.

Pauzele de hidratare au mai fost folosite la Cupa Mondială din 2014, în Brazilia, dar doar situațional. Acum sunt obligatorii la fiecare meci.

Măsura reflectă și o apropiere tot mai evidentă de modelul sportiv american. Turneul include un spectacol la pauza finalei, susținut de Shakira – similar cu show-ul de la Super Bowl. Pauzele din timpul jocului imită structura NFL și NBA, cu opriri programate care permit difuzarea de reclame.

Cât pot câștiga televiziunile din pauzele de hidratare

Michael Johnson, analist la S&P Global, spune că reclamele din aceste pauze ar putea atinge prețuri similare Super Bowl-ului. Estimarea sa: între șapte și nouă milioane de dolari pe spot publicitar. Audiența potențială este uriașă – finala Cupei Mondiale din Qatar 2022 a adunat 1,42 miliarde de telespectatori.

Nu toate televiziunile vor profita de aceste pauze. ITV din Marea Britanie a anunțat că nu va difuza reclame în acest interval. Motivul: limitele stricte impuse de autoritatea de reglementare britanică Ofcom.

De ce sunt sceptici fanii europeni față de noile pauze

Fotbalul european este cunoscut pentru jocul continuu, fără opriri programate. Puriștii văd pauzele ca pe o americanizare a sportului. Un analist avertizează că prea multe reclame pot enerva fanii și pot diminua implicarea emoțională.

Pauzele VAR au generat deja nemulțumiri: un sondaj al suporterilor din Premier League a arătat că doar 3,3% consideră că experiența din ziua meciului s-a îmbunătățit cu VAR.

FIFA nu a precizat dacă pauzele de hidratare vor deveni permanente. Edițiile din 2030 și 2034 se vor desfășura în Spania, Portugalia, Maroc și Arabia Saudită – țări cu temperaturi care pot depăși cu mult 30°C în iulie.

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