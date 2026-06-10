Alertă înainte de mondiale. Infantino: „Veți fi invadați”

Infantino a prezis că Los Angelesul va deveni un punct de întâlnire global în săptămânile următoare.

A descris fanii care vor sosi din toată lumea ca pe o „hoardă de barbari fericiți”. Le-a promis localnicilor că aceștia vor vrea doar să se bucure și să se distreze.

„Bărbați, femei, copii, bunici – toți vor avea fețele vopsite în culorile țărilor lor”, a spus el.

„Vrem să unim lumea”, a adăugat președintele FIFA, rezumând mesajul turneului într-o singură frază.

Cum arată Cupa Mondială 2026 și de ce este considerată istorică

Turneul este găzduit de SUA, Mexic și Canada și include pentru prima dată 48 de echipe naționale. Infantino a spus că un sfert din țările lumii vor fi reprezentate pe teren. Miliarde de oameni vor urmări competiția la nivel global.

„Aceasta va fi cea mai mare și mai grandioasă Cupă Mondială FIFA din istorie”, a declarat el. A comparat amploarea organizării cu desfășurarea a 104 Super Bowl-uri în mai puțin de o lună și jumătate.

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Orașul este programat să găzduiască opt meciuri, plus festivaluri pentru fani și zece zone dedicate suporterilor. Infantino a numit Los Angelesul „capitala mondială a divertismentului” și a mulțumit organizatorilor locali.

SUA debutează vineri la SoFi Stadium din Inglewood, contra Paraguayului. Ceremonia de deschidere va include spectacole susținute de Katy Perry, Future și Anitta. La petrecerea de marți au participat actori Will Ferrell și Brendan Hunt, cântărețul Lance Bass și legendele fotbalului american Mia Hamm și Cobi Jones.