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Alertă înainte de mondiale. Infantino: „Veți fi invadați”

„Veți fi invadați de o hoardă de barbari fericiți" - cu acest mesaj, președintele FIFA Gianni Infantino a deschis festivitățile Cupei Mondiale 2026, la o petrecere cu vedete la LA Memorial Coliseum din Los Angeles. Turneul, primul cu 48 de echipe din istorie, începe joi în Mexico City.
Alertă înainte de mondiale. Infantino: „Veți fi invadați”
Gianni Infantino, președintele FIFA/sursa foto: X
Andreea Tobias
10 iun. 2026, 16:47, Sport
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Infantino a prezis că Los Angelesul va deveni un punct de întâlnire global în săptămânile următoare.

A descris fanii care vor sosi din toată lumea ca pe o „hoardă de barbari fericiți”. Le-a promis localnicilor că aceștia vor vrea doar să se bucure și să se distreze.

„Bărbați, femei, copii, bunici – toți vor avea fețele vopsite în culorile țărilor lor”, a spus el.

„Vrem să unim lumea”, a adăugat președintele FIFA, rezumând mesajul turneului într-o singură frază.

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Turneul este găzduit de SUA, Mexic și Canada și include pentru prima dată 48 de echipe naționale. Infantino a spus că un sfert din țările lumii vor fi reprezentate pe teren. Miliarde de oameni vor urmări competiția la nivel global.

„Aceasta va fi cea mai mare și mai grandioasă Cupă Mondială FIFA din istorie”, a declarat el. A comparat amploarea organizării cu desfășurarea a 104 Super Bowl-uri în mai puțin de o lună și jumătate.

Los Angeles, rol central în turneul Cupei Mondiale 2026

Orașul este programat să găzduiască opt meciuri, plus festivaluri pentru fani și zece zone dedicate suporterilor. Infantino a numit Los Angelesul „capitala mondială a divertismentului” și a mulțumit organizatorilor locali.

SUA debutează vineri la SoFi Stadium din Inglewood, contra Paraguayului. Ceremonia de deschidere va include spectacole susținute de Katy Perry, Future și Anitta. La petrecerea de marți au participat actori Will Ferrell și Brendan Hunt, cântărețul Lance Bass și legendele fotbalului american Mia Hamm și Cobi Jones.

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