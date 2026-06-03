Meci cu trofeul pe masă în finala Ligii Naționale de baschet masculin. U-BT Cluj-Napoca își poate adjudeca al optulea titlu din palmares

U-BT Cluj-Napoca conduce cu 2-1 la general în finala Ligii Naționale de baschet masculin, care se joacă după sistemul cel mai bun din cinci partide, și poate cuceri titlul național în cazul unei victorii. De partea cealaltă, formația orădeană are nevoie de succes pentru a împinge deznodământul finalei în meciul decisiv, care ar fi programat duminică, la Oradea.

În partida precedentă, disputată luni, U-BT Cluj-Napoca s-a impus categoric, cu scorul de 103-78, și a preluat conducerea în serie.

Confruntarea de miercuri reprezintă un nou episod al uneia dintre cele mai importante rivalități din baschetul românesc. Cele două formații se întâlnesc pentru a 12-a oară într-o finală a competițiilor interne în ultimul deceniu.

U-BT Cluj a câștigat anul trecut titlul în finala Ligii Naționale, contra CSM Oradea. A fost a patra oară când U-BT a învins-o pe CSM CSU Oradea în finala Ligii Naționale de Baschet Masculin, după succesele din 2021, 2023 și 2024.

Un succes al gazdelor ar păstra intact bilanțul favorabil al clujenilor în finalele directe cu Oradea și le-ar aduce titlul național, completând totodată o nouă „triplă” pe plan intern. U-BT Cluj a câștigat deja Cupa României și Supercupa României. O performanță similară a mai fost realizată de U-BT în sezoanele 2016-2017 și 2022-2023.

Pe lângă finalele de campionat, U-BT Cluj-Napoca și CSM CSU Oradea s-au întâlnit de cinci ori în finala Cupei României, în 2016, 2018, 2020, 2023 și 2026, trofeul revenind de fiecare dată echipei clujene. De asemenea, U-BT s-a impus și în finalele Supercupei României disputate împotriva formației bihorene în 2016 și 2018.

Partida va fi a 77-a întâlnire dintre cele două formații în Liga Națională în ultimii 14 ani. În bilanțul direct, U-BT Cluj-Napoca are 47 de victorii.