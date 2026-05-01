SCMU Craiova învinge pe CSO Voluntari și conduce cu 2-1 în sferturile campionatului de baschet

Gazdele de la SCMU Craiova au controlat jocul în cea mai mare parte a partidei și au avut un avantaj maxim de 23 de puncte, gestionând eficient finalul de meci.

Craiova a fost superioară la aruncările din interiorul semicercului și la recuperări, aspecte care au făcut diferența pe parcursul confruntării.

Pentru echipa gazdă, Sessoms a fost principalul realizator, cu 19 puncte și 8 pase decisive. Smith a încheiat cu double-double: 15 puncte și 10 recuperări. Robinson a contribuit cu 16 puncte, 5 recuperări și 3 pase decisive.

De partea cealaltă, de la CSO Voluntari, Young a fost cel mai bun jucător, autor a 16 puncte și 8 recuperări și 2 intercepții. Watson a încheiat cu 17 puncte și 5 pase decisive.

Echipa din Ilfov a încheiat cu o eficiență scăzută la aruncări (39% din acțiune).

Meciul al patrulea este programat tot în Oltenia, duminică, de la ora 17:00. SCMU Craiova poate obține calificarea în semifinale, jucându-se după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.