U-BT Cluj-Napoca are asigurată prezența în play-off în Liga Adriatică, la prima sa participare

Formația clujeană ocupă locul 5 în clasament în Liga Adriatică, cu 13 victorii și 8 înfrângeri (34 de puncte). Poziția îi garantează matematic prezența în play-off, fără a fi nevoită să evolueze în play-in.

Calificarea a fost consolidată după victoria obținută în deplasare de echipa pregătită de Mihai Silvășan, scor 84-72, cu Cedevita Olimpija, într-un meci disputat sâmbătă.

Prezența matematică în play-off pentru U-BT Cluj a fost pecetluită de victoria înregistrată luni noapte de liderul Partizan Belgrad, în disputa cu Bosna BH Telecom, scor 82-66.

Cu trei etape rămase de disputat în Top 8 din Liga Adriatică, clasamentul arată astfel:

1. Partizan – 19 victorii / 2 înfrângeri

2. Dubai Basketball – 18 / 3

3. Budućnost – 16 / 5

4. Steaua Roșie Belgrad – 16 / 5

5. U-BT Cluj-Napoca – 13 / 8

6. Cedevita Olimpija – 12 / 9

7. Bosna BH – 9 / 12

8. Igokea m:tel – 9 / 12

Conform formatului competiției, primele șase clasate din Top 8 avansează direct în sferturile de finală.

Ocupantele pozițiilor 7 și 8 vor juca între ele. Învingătoarea va accede în play-off.

Echipa care va pierde va juca împotriva formației învingătoare dintre primele două clasate din play-out pentru ultimul loc din play-off.

Pentru U-BT Cluj-Napoca urmează duelul cu KK Bosna. Confruntarea va avea loc duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30, la Cluj.