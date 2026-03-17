Argentina va juca un amical cu Guatemala, după anularea Finalissima cu Spania

După ce Finalissima împotriva Spaniei, programată inițial pe 27 martie la Lusail (Qatar), a fost anulată din cauza problemelor legate de războiul din Orientul Mijlociu, echipa națională din Argentina, campioană mondială en-titre, va disputa un meci amical pe teren propriu cu Guatemala, pe 31 martie.
Sursa foto: Roberto Tuero/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
17 mart. 2026, 19:59, Sport

„În urma anulării Finalissima, selecționata condusă de Lionel Scaloni se va reuni în Argentina pentru o săptămână de cantonament colectiv intens, înainte de meciul amical cu Guatemala, programat marți, 31 martie. Programul de antrenamente, lista jucătorilor convocați și stadionul în care se va disputa partida vor fi anunțate în curând”, a transmis marți Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA).

Inițial, pe 31 martie era planificat un amical Argentina – Qatar.

Finalissima ar fi trebuit să opună Spania, campioana Europei 2024, și Argentina, câștigătoarea Copa America 2024.

UEFA nu a reușit însă să ajungă la un acord cu CONMEBOL și AFA din cauza perturbărilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

În același timp, Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a anunțat luni că echipa sa națională va disputa un meci amical împotriva Serbiei, pe 27 martie, în locul Finalissima.

Argentina își va începe parcursul la Campionatul Mondial pe 17 iunie, în Grupa J, contra Algeriei.

