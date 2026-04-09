Proteste ample în Argentina după aprobarea unui proiect de lege care permite mineritul în ghețari

Mii de oameni au manifestat împotriva amendamentului, despre care cercetătorii și activiștii spun că amenință resursele de apă, potrivit Al Jazeera. Șapte activiști Greenpeace au fost arestați după ce s-au urcat pe o statuie în fața Parlamentului și au desfășurat un banner prin care cereau politicienilor „să nu trădeze poporul argentinian”.

Deputații argentinieni au aprobat cu 137 de voturi pentru și 111 împotrivă proiectul promovat de președintele de dreapta al țării, Javier Milei. Documentul autorizează mineritul în zone sensibile din punct de vedere ecologic, precum ghețarii.

Amendamentul la Legea Ghețarilor, care a fost deja aprobată de Senat în februarie, permite extragerea de metale precum cuprul, litiul și argintul din zonele înghețate ale munților Anzi.

Ecologiștii spun că reformele vor slăbi protecția surselor cruciale de apă.