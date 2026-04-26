Războiul din Orientul Mijlociu crește randamentele titlurilor de stat din Europa

Războiul din Orientul Mijlociu crește randamentul datoriei europene pe termen scurt. Titlurile de stat germane și spaniole la 12 luni se situează în jur de 2,5%. Este o veste bună pentru investitorii mai conservatori, care găsesc în instrumentele cu venit fix randamente ce concurează din nou depozitele bancare, notează El Economista.

Totuși, companiile cu dividende mai mici, care distribuie în mod obișnuit profituri în mod regulat, pot pierde acționari în acest context. Cu toate acestea, există în continuare mari companii europene capabile să dubleze randamentul oferit de datoria europeană la 12 luni, având recomandare de cumpărare și garanția unor dividende tot mai mari și mai profitabile.

Cele opt companii care au ieșit în evidență în cadrul indicelui Stoxx 600

Opt companii ies în evidență în cadrul indicelui Stoxx 600 după aceste criterii: BPER Banca, BNP Paribas, AXA, Poste Italiane, UniCredit, British American Tobacco, Unipol Assicurazioni și Publicis Groupe. Dincolo de recomandarea de cumpărare conform consensului de piață colectat de FactSet, aceste companii au o distribuire constantă și în creștere a profitului, întreruptă doar, în unele cazuri, de anul 2020 și pandemia de coronavirus.

În plus, au un procent din profit distribuit (payout, adică proporția din profit acordată acționarilor sub formă de dividende) de peste 50%, dar fără a depăși 75%, pentru a evita ca o eventuală deteriorare a rezultatelor să ducă la reducerea drastică a dividendelor. De asemenea, niciuna dintre ele nu atinge un randament al dividendului de 5% în mod artificial, deoarece niciuna nu a înregistrat scăderi semnificative pe bursă în ultimele 12 luni (cu cât prețul acțiunii este mai mic, cu atât randamentul dividendului pe acțiune este mai mare).

În această listă se regăsesc bănci, companii de asigurări, dar și firme din sectorul serviciilor comerciale sau de consum. Sunt, așadar, sectoare care beneficiază de creșterea ratelor dobânzilor sau care tind să aibă o evoluție mai bună decât piața generală în perioade de presiune inflaționistă, cum este cea anticipată în prezent.

„Dividendele ridicate au început să se decupleze de beta globală (indicator care măsoară sensibilitatea unei acțiuni la mișcările pieței), oferind un profil de rentabilitate diferit în contextul incertitudinii de pe piețe”, a declarat Viktor Nossek, director de cercetare și produse la Vanguard Europe.

BPER Banca depășește 7%

Pe baza prețurilor și estimărilor experților la final de săptămână, Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER Banca) este compania din Stoxx 600 care îndeplinește toate criteriile menționate și oferă cel mai mare randament al dividendului pentru 2026, de 7,2%.

Compania depășește pragul de 7%, după o creștere bursieră de peste 70% în ultimele 12 luni. În ultimii ani, randamentul dividendului a depășit 5%, ajungând în 2023 și 2024 la peste 9%. De asemenea, consensul pieței estimează că va rămâne peste 7% în medie în următorii patru ani.

BNP Paribas este cealaltă bancă ce dublează confortabil randamentul datoriei europene la 12 luni. În acest caz, banca franceză ar urma să ajungă la aproximativ 6,6%, pe baza profitului estimat pentru exercițiul curent.

Compania de asigurări AXA indică un randament de 6%, pe baza unei estimări de profit net de 8,494 miliarde de euro pentru 2026 și a unui payout de 60%. În plus, creșterea fluxului de numerar liber oferă siguranță investitorilor care așteaptă dividende în numerar.

În 2025, compania a realizat o răscumpărare record de acțiuni, după rezultate istorice, în valoare de aproape 3,8 miliarde de euro. De la începutul anului, răscumpărările de acțiuni anunțate în februarie au ajuns la un total de 1,25 miliarde de euro.

Poste Italiane este prima companie non-financiară din acest grup în ceea ce privește randamentul dividendului. Este cunoscută pentru randamentele ridicate, depășind deja în 2024 pragul de un euro dividend pe acțiune.

Fostul monopol de stat italian își leagă „vizibilitatea solidă a fluxurilor de numerar viitoare și optimizarea grupului” de noua sa politică de dividende, valabilă până în 2028. În această perioadă, compania se angajează să crească payout-ul de la 65% la 70%. Astfel, planul pe cinci ani vizează majorarea totalului dividendelor distribuite de la 6,5 miliarde la 7,5 miliarde de euro.

Un payout de 80% cu răscumpărări de acțiuni

UniCredit nu atinge pragul de 6% la limită. Banca italiană, implicată în preluarea băncii germane Commerzbank, menține crearea de valoare pentru acționari drept prioritate. În 2026, strategia UniCredit include distribuirea a 80% din profitul net prin dividende în numerar și utilizarea capitalului excedentar pentru răscumpărări suplimentare de acțiuni.

Doar prin dividende, payout-ul este stabilit la 50%, în funcție de oportunitățile de creștere și de atingerea altor obiective financiare. Luni, 20 aprilie, compania a marcat data ex-dividend pentru 2025, cu un dividend brut de 1,72 euro, reprezentând 5,3% din prețul acțiunii.

British American Tobacco distribuie dividende trimestrial, ceea ce permite plăți mai frecvente către acționari. La 12 februarie anul acesta, compania a anunțat un dividend de 2,45 lire pe acțiune pentru 2025. Cele patru tranșe vor fi egale, de 0,61 lire (aproximativ 0,7 euro), plătite în mai, august, noiembrie și februarie 2027. Pe baza estimărilor pentru 2026, randamentul dividendului ar urma să fie de aproximativ 5,8%, potrivit experților.

Grupul financiar Unipol a raportat la finalul anului 2025 rezultate și dividende peste așteptările pieței. Compania a anunțat că aceste rezultate ar permite depășirea obiectivelor stabilite pentru perioada 2025-2027, care includ un profit consolidat cumulat de 3,8 miliarde de euro și dividende totale de 2,2 miliarde de euro. Consensul FactSet estimează pentru 2026 un profit net de 1,411 miliarde de euro și un payout de 55%. Randamentul dividendului este estimat la 5,3%.

Lista este încheiată de compania franceză Publicis Groupe, care pornește de la un randament al dividendului de aproximativ 5%. Compania a înregistrat trei ani consecutivi de creștere a dividendului pe acțiune, depășind 3 euro din 2023. Pentru 2026, estimările indică un dividend apropiat de 4 euro pe acțiune, cu un randament menținut în jurul a 5% în următorii trei ani, potrivit FactSet.