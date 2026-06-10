Se împlinesc 100 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie dintre România și Franța

Potrivit MAE, acesta a fost primul mare acord franco-român de prietenie, neagresiune și consultare în domeniul securității europene. Tratatul este considerat unul dintre cele mai importante instrumente politice bilaterale din istoria relațiilor dintre cele două state.

Documentul a fost semnat de Constantin Diamandy, ministrul plenipotențiar al României în Franța, și de Aristide Briand, ministrul francez al Afacerilor Externe. A fost încheiat pentru o perioadă de zece ani.

„Tratatul semnat de Briand și Diamandy acum un secol a fost încheiat pentru zece ani. Prietenia pe care a consacrat-o durează încă”, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Ea a subliniat că pacea în Europa trebuie apărată în fiecare zi și că România și Franța acționează împreună în Uniunea Europeană, în NATO și prin Parteneriatul Strategic bilateral.

MAE arată că, la un secol de la semnare, tratatul rămâne un simbol al relației dintre România și Franța.

Ministerul reafirmă importanța Parteneriatului Strategic și angajamentul celor două state pentru consolidarea cooperării bilaterale și pentru susținerea unei Europe unite și sigure.

Relațiile diplomatice dintre România și Franța au cunoscut o dezvoltare semnificativă după Primul Război Mondial, în contextul noii arhitecturi de securitate europene. Tratatul din 1926 a consolidat cooperarea politică dintre cele două state și a reflectat interesul comun pentru menținerea stabilității pe continent.

În prezent, România și Franța sunt aliate în cadrul NATO și partenere în Uniunea Europeană, cooperând în domenii precum securitatea, apărarea, economia, educația și cultura.