A început listarea titlurilor de stat Fidelis emise în luna mai

Începând de joi, investitorii pot cumpăra și vinde aceste titluri la Bursa de Valori București, prin intermediul unei bănci sau al unei firme de brokeraj autorizate.

Programul Fidelis oferă persoanelor fizice posibilitatea de a împrumuta statul român pentru o perioadă stabilită, în schimbul unei dobânzi fixe plătite anual. La finalul perioadei, investitorii își primesc înapoi suma investită.

Oferta s-a desfășurat în perioada 8-15 mai, iar românii au plasat peste 9.600 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile în lei, cât și pentru cele în euro.

Titlurile în lei pe doi ani au atras cel mai mult

Cele mai mari sume au fost atrase prin emisiunile în lei cu maturitate de doi ani și dobândă de 6,40% pe an, dar și prin titlurile dedicate donatorilor de sânge, care au beneficiat de o dobândă mai mare, de 7,40% pe an.

În luna mai, Ministerul Finanțelor a emis titluri cu scadențe între doi și zece ani. Dobânzile oferite au variat între 4% pe an pentru titlurile în euro pe trei ani și 7,50% pe an pentru cele în lei pe șase ani.

Dobânzi neimpozitate

Titlurile de stat pot fi păstrate până la scadență, adică până la momentul în care statul returnează integral banii investiți, însă ele pot fi și vândute înainte de termen la Bursa de Valori București, prin intermediul unei bănci sau al unei firme de brokeraj.

Un avantaj important al programului Fidelis este că veniturile obținute din dobânzi nu sunt impozitate.

Aproape 69 de miliarde de lei atrase din 2020

Potrivit Ministerului Finanțelor, prin cele 36 de emisiuni Fidelis derulate din august 2020 până în prezent, au fost atrase de la populație aproape 68,7 miliarde de lei. Aproximativ 6,7 miliarde de lei din această sumă provin doar din emisiunile lansate în acest an.

În luna mai 2026, emisiunea Fidelis a înregistrat cel mai slab rezultat de la lansarea programului.