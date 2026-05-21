Prima pagină » Economic » A început listarea titlurilor de stat Fidelis emise în luna mai

A început listarea titlurilor de stat Fidelis emise în luna mai

Titlurile de stat Fidelis emise în luna mai au intrat joi la tranzacționare la Bursa de Valori București. În această ediție, Ministerul Finanțelor a atras proape 717 milioane de lei de la populație, echivalentul a aproximativ 138 de milioane de euro.
A început listarea titlurilor de stat Fidelis emise în luna mai
bursa-de-valori-bucuresti
Maria Miron
21 mai 2026, 17:21, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Începând de joi, investitorii pot cumpăra și vinde aceste titluri la Bursa de Valori București, prin intermediul unei bănci sau al unei firme de brokeraj autorizate.

Programul Fidelis oferă persoanelor fizice posibilitatea de a împrumuta statul român pentru o perioadă stabilită, în schimbul unei dobânzi fixe plătite anual. La finalul perioadei, investitorii își primesc înapoi suma investită.

Oferta s-a desfășurat în perioada 8-15 mai, iar românii au plasat peste 9.600 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile în lei, cât și pentru cele în euro.

Titlurile în lei pe doi ani au atras cel mai mult

Cele mai mari sume au fost atrase prin emisiunile în lei cu maturitate de doi ani și dobândă de 6,40% pe an, dar și prin titlurile dedicate donatorilor de sânge, care au beneficiat de o dobândă mai mare, de 7,40% pe an.

În luna mai, Ministerul Finanțelor a emis titluri cu scadențe între doi și zece ani. Dobânzile oferite au variat între 4% pe an pentru titlurile în euro pe trei ani și 7,50% pe an pentru cele în lei pe șase ani.

Dobânzi neimpozitate

Titlurile de stat pot fi păstrate până la scadență, adică până la momentul în care statul returnează integral banii investiți, însă ele pot fi și vândute înainte de termen la Bursa de Valori București, prin intermediul unei bănci sau al unei firme de brokeraj.

Un avantaj important al programului Fidelis este că veniturile obținute din dobânzi nu sunt impozitate.

Aproape 69 de miliarde de lei atrase din 2020

Potrivit Ministerului Finanțelor, prin cele 36 de emisiuni Fidelis derulate din august 2020 până în prezent, au fost atrase de la populație aproape 68,7 miliarde de lei. Aproximativ 6,7 miliarde de lei din această sumă provin doar din emisiunile lansate în acest an.

În luna mai 2026, emisiunea Fidelis a înregistrat cel mai slab rezultat de la lansarea programului.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Alexandra Căpitănescu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Comparația cu Lady Gaga, cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”
Libertatea
Conchita Wurst, de nerecunoscut la 12 ani după Eurovision! Cum arată acum „femeia cu barbă”. Transformare radicală
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia