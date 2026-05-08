O nouă ofertă Fidelis: Șapte emisiuni de titluri de stat, inclusiv una pentru donatorii de sânge

Oferta include șapte emisiuni de titluri de stat, dintre care patru în lei și trei în euro, una dintre tranșe fiind dedicată donatorilor de sânge, au anunțat vineri reprezentanții Bursei de Valori București (BVB).

Programul Fidelis reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care statul român se împrumută direct de la populație. Titlurile sunt listate ulterior la BVB și pot fi vândute de investitori înainte de scadență.

Este cea de-a 36-a ofertă Fidelis derulată de la reluarea programului, în iulie 2020. Prin cele 35 de oferte anterioare, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 68 de miliarde de lei, echivalentul a 13,7 miliarde de euro.

Dobânzi de până la 7,5% pentru emisiunile în lei

Oferta include patru emisiuni în lei, cu scadențe în 2028, 2030 și 2032, care oferă dobânzi anuale de 6,4%, 7%, 7,4% și 7,5%.

Ministerul Finanțelor a inclus și trei emisiuni în euro, cu scadențe în 2029, 2031 și 2036. Acestea oferă dobânzi anuale de 4%, 5% și, respectiv, 6,25%, iar valoarea minimă a unei subscrieri este de 1.000 de euro.

Tranșă specială pentru donatorii de sânge

Oferta din luna mai include o tranșă specială destinată persoanelor care au donat sânge în perioada 1 decembrie 2025 – 15 mai 2026. Pe această tranșă pot subscrie doar investitorii care pot demonstra efectuarea donației.

Tranșa dedicată donatorilor de sânge are scadența în mai 2028 și oferă o dobândă anuală de 7,4%, valoarea minimă a subscrierii fiind de 500 de lei. Pentru celelalte emisiuni în lei, pragul minim este de 5.000 de lei.

Titlurile de stat pot fi cumpărate prin băncile și brokerii implicați în ofertă, precum și prin intermediarii autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară care participă la program.

Grupul de instituții financiare care intermediază oferta este coordonat de BT Capital Partners, în calitate de intermediar principal, alături de Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, TradeVille și UniCredit Bank. Din rețeaua de distribuție fac parte și Banca Transilvania, Salt Bank și Libra Internet Bank.

Listate la bursă începând cu 21 mai

Potrivit calendarului estimativ publicat de BVB, admiterea la tranzacționare a noilor titluri Fidelis este programată pentru 21 mai 2026.

Veniturile obținute din investițiile în titlurile de stat Fidelis sunt neimpozabile, atât în ceea ce privește dobânzile, cât și eventualele câștiguri de capital rezultate din tranzacționarea acestora la bursă.