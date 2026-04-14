Programul FIDELIS revine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,60%. Subscrieri de peste 4 miliarde de lei în primul trimestru din 2026

Programul este derulat de Ministerul Finanțelor, iar titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Interes ridicat pentru titlurile de stat FIDELIS

Datele oficiale arată că programul continuă să atragă investiții importante din partea populației. În primul trimestru al anului 2026, investitorii au subscris peste 4 miliarde de lei, mai exact 4.065.455.590 lei.

Autoritățile consideră că acest nivel confirmă încrederea ridicată a românilor în titlurile de stat ca instrument sigur de economisire.

„FIDELIS aduce împreună responsabilitatea financiară și grija pentru ceilalți, oferind investitorilor posibilitatea de a-și proteja economiile în siguranță și, în același timp, de a contribui la binele comunității”.

Cine poate investi și cum se fac subscrierile

Pot subscrie persoane fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani, prin intermediul unui sindicat bancar format din:

Banca Transilvania și BT Capital Partners

și Banca Comercială Română

BRD – Groupe Société Générale

UniCredit Bank România

TradeVille în parteneriat cu Libra Internet Bank

în parteneriat cu Salt Bank

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 lei pentru emisiunile în lei și 100 euro pentru cele în euro.

Pragul minim de subscriere este:

5.000 lei pentru titlurile în lei

1.000 euro pentru emisiunile în euro.

Dobânzi FIDELIS 2026 – până la 7,60% pe an

Noua ediție FIDELIS IV din 2026 include mai multe emisiuni, în funcție de moneda și perioada de maturitate.

Emisiuni în lei:

6,60% – scadență la 2 ani

7,60% – scadență la 2 ani (tranșă specială pentru donatorii de sânge)

7,10% – scadență la 4 ani

7,60% – scadență la 6 ani

Emisiuni în euro: