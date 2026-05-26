Budăi: Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin. Românii sunt mai săraci din cauza stagflației

Deputatul PSD, Marius Budăi, acuză că scăderea interesului românilor în subscrierea la titlu de stat a fost cauzată de Guvernul Bolojan. Deputatul afirmă că românii au cumpărat cu 4 miliarde de lei mai puține titluri de stat în primele 5 luni ale acestui an, decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
26 mai 2026, 10:39, Politic
„«Performanțele» domnului Bolojan – un om care a reușit ce părea imposibil! Să prăbușești consumul – ușor. Să sugrumi investițiile – la îndemâna oricui. Să aduci cea mai mare inflație din Europa – muncă de echipă. ⁠Dar să convingi românii să nu-și mai împrumute propriii bani statului – asta este artă curată. Asta se numește geniu aplicat”, a scris Budăi, marți, pe pagina sa de Facebook. 

Acesta a precizat că „în primele cinci luni ale lui 2026, populația a subscris la titlurile de stat Fidelis și Tezaur cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, o scădere de circa 17%.

„Nu este o cifră abstractă. Este semnătura neîncrederii. Este cetățeanul român care s-a uitat la dobândă, s-a uitat la guvern, și a spus simplu: «Nu, mersi!»”, acuză deputatul social-democrat. 

Budăi afirmă că investitorii în titlurile de stat Fidelis s-au retras cel mai mult. Potrivit lui Budăi, aproape 3 din 10 români au renunțat să mai cumpere titluri de stat în acest an, față de 2025.

Budăi spune că românii sunt mai săraci din cauza stagflației

Budăi a mai precizat că „stagnarea economică și cea mai mare inflație din UE” a fost confirmată de Uniunea Europeană. Budăi afirmă că peste 54.000 de români și-au pierdut locul de muncă, dar și că românii au o condiție financiară mai precară din cauza scumpirilor determinate de „stagflație”.

Acesta acuză că premierul interimar Ilie Bolojan are „și un indicator care «performează», pe vcare îl aseamnănă cu „o factură pe care ai plătit-o acum multe luni de zile, dar care tot apare în cutia poștală, mai mare de fiecare dată”, afirmând că singurul indicator care refuză să scadă este „numărul celor dezamăgiți”. 

„Felicitări, domnule prim-ministru demis! Ați reușit performanța istorică de a guverna și de a fi demis în același timp, producând pagube în ambele ipostaze simultan. Este, recunoaștem cu toată sinceritatea, un talent cu adevărat rar. România nu a mai văzut așa ceva”, se arată în mesajul publicat de Budăi.

