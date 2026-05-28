Pilonul 2 a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită. Evoluția estimată de Dan Armeanu, vicepreședinte ASF responsabil de pensiile private

Contribuțiile virate în aprilie, aferente veniturilor realizate în luna februarie 2026, au ajuns la 2,01 miliarde de lei, în creștere considerabilă față de cele aferente lunii februarie 2025, de 1,83 de miliarde de lei, potrivit datele transmise de CNPP la solicitarea Mediafax.

Spre deosebire de evoluția din februarie, contribuțiile din ianuarie 2026– virate în martie – au fost în ușoară scădere față de cele din ianuarie 2025, respectiv de 1,81 de miliarde de lei față de 1,82 de miliarde de lei, potrivit statisticilor CNPP.

Statisticile detaliate ale CNPP arată că sumele ajunse în conturile de pensie administrate privat au ajuns la un record istoric în luna decembrie 2025 – virate în februarie 2026 – când contribuțiile au însumat 2,08 miliarde de lei, depășit astfel și pragul de 400 de milioane de euro (409,19 milioane de euro).

Dacă în februarie 2026 contribuția medie pe participant a fost de 437,77 de lei, în decembrie, acesta era cu aproape 20 de lei mai mare, respectiv 453,56 de lei.

Depășirea pragului de 2 miliarde de lei în luna februarie trebuie interpretată în contextul mecanismului de virare a contribuțiilor către Pilonul II, care implică un decalaj de aproximativ două luni față de perioada în care sunt generate veniturile salariale, astfel că sumele virate în februarie 2026 reflectă contribuțiile aferente salariilor din luna decembrie 2025, a precizat Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) responsabil de piața pensiilor private, într-un comentariu pentru Mediafax, la care a atașat cifrele privind viramentele și contribuțiile medii pe participant începând din ianuarie 2024.

„Din punct de vedere sezonier, luna decembrie este, în mod tradițional, una cu venituri salariale mai ridicate, pe fondul plății bonusurilor, primelor și altor beneficii specifice sfârșitului de an. Acest efect se observă foarte clar și în dinamica contribuției medii: de exemplu, contribuția medie aferentă lunii decembrie 2025 (virată în februarie 2026) a atins aproximativ 454 lei/participant, semnificativ peste nivelurile obișnuite din cursul anului (în jur de 400–430 lei). Prin urmare, atingerea acestui nivel nu este un fenomen izolat, ci reflectă în principal caracterul sezonier al veniturilor salariale, corelat cu mecanismul de colectare și virare a contribuțiilor”, a comentat vicepreședintele ASF .

În același timp, explică Dan Armeanu, dinamica generală este susținută și de factori structurali, precum creșterea numărului de participanți, în contextul în care la finalul lunii februarie 2026 se înregistrau un număr de aproximativ 8,5 milioane de participanți, dintre care aproximativ 4,6 milioane de participanți cu contribuții.

„În ceea ce privește perspectiva pentru perioada următoare, este probabil ca nivelurile peste 2 miliarde lei să continue având în vedere trendul crescător înregistrat în ultimii ani (creșterea valorii contribuției medie precum și creșterea numărului de participanți), fiind deja înregistrată o nouă valoare lunară a contribuțiilor mai mare de 2 miliarde de lei în luna aprilie 2026”, a conchis Dan Armeanu.

De amintit că, de la 1 ianuarie 2024, cota contribuției la Pilonul 2 a crescut la 4,75% față de 3,75% din venitul brut al contribuabilului, iar restul din cota CAS intră la pensia publică (Pilonul I). Cota pentru Pilonul II este încă sub nivelul stabilit inițial de legiuitor, în contextul reformei sistemului public de pensii din 2008.

Cum se încasează banii din Pilonul II

Un contribuabil la Pilonul II poate să beneficieze de suma acumulată în contul personal de pensie privată în trei situații:

atunci când obține decizia de pensionare pentru limita de vârstă din sistemul public de pensii;

atunci când obține decizia de pensionare pentru invaliditate (indiferent de grad);

în cazul decesului participantului la fond, suma poate fi revendicată de moștenitorii legali sau testamentari, după caz.

În prezent, până la intrarea în vigoare a Legii privind plata pensiilor private, declarată constituțională, normele prevăd două opțiuni pentru încasarea banilor: se poate opta fie între o plată unică, integrală, pe loc, a sumei acumulate, fie pentru plăti lunare egale, eșalonate, pe durata a cel mult 5 ani (cel mult 60 de plăți lunare).

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan pe 5 ianuarie 2026, după ce a fost adoptată pe 23 decembrie, de Camera Deputaților, care a armonizat-o cu decizia Curții Constituționale a României. Termenul de intrare în vigoare a legii este de un an, astfel că începând din 5 ianuarie 2027, românii își vor încasa banii din Pilonul 2 și 3 în baza acestei legi.

Potrivit noii legi, la cerere, contribuabili vor putea primi maximum 30% din valoarea activului său transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare, care pot fi împărțite pe o perioadă de cel puțin opt ani.

Plata se face până la rambursarea integrală a activului personal deținut de membrul unui fond de plată, iar în cazul în care decesul membrului survine înainte de rambursarea integrală a activului personal, valoarea neîncasată a acestuia se plătește moștenitorilor membrului, sub formă de plată unică.

Pensia se poate încasa și sub forma nei pensii viagere, efectuată în tranșe lunare fixe, calculate actuarial, până la data decesului membrului, beneficiarului sau supraviețuitorului, după caz. Moștenitorii membrului, beneficiarului sau supraviețuitorului au dreptul să primească doar sumele cuvenite și neîncasate de către acesta pentru perioada anterioară decesului, restul activului, daca mai există, rămânând la fondul de plată.

Plata unică se poate face doar în cazurile în care cuantumul activului personal nu depășește echivalentul a de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii. În prezent, valoarea indemnizației sociale pentru pensionari – așa numită pensie minimă garantată = este de 1.281 lei, astfel că plafonul minim avut în vedere de legiuitor pentru o plată unică la cererea participantului fiind de este de 15.372 lei.