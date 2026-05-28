Guvernul interimar analizează transferul acțiunilor ELCEN către Primăria Capitalei, pe fondul discuțiilor privind fuziunea cu Termoenergetica – DOCUMENT

Proiectul de memorandum privind transferul acțiunilor la Societății Electrocentrale București S.A (ELCEN), producătorul de energie termică controlat de Ministerul Energiei, către Primăria Capitalei, care deține Termoenergetica, distribuitorul de la nivelul Capitalei, vine după mulți ani de discuții și alte memorandumuri privind fuziunea dintre cele două companii. Actuala variantă, în care s-a evaluat pachetul de acțiuni, a apărut în discursul public la începutul anului, când fostul ministru al Energiei a detaliat demersul, la întrebarea reporterului Mediafax.e

Traseul discuțiilor

Declarațiile fostului ministru al Energiei și ale primarului general privind relația dintre ELCEN și Termoenergetica – și care datează cu mulți ani înaintea mandatelor lor – au intrat astfel, prin acest memorandum, care nu are o valoare juridică însă, ci este un angajament formal.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, care controlează compania Electrocentrale București (ELCEN) confirma, pe 12 ianuarie, că poartă discuții cu noul primar general, Ciprian Ciucu, sub umbrela căruia funcționează Termoenergetica, pentru a ajunge la un acord prin care să fie eliminat „ping pong-ul” politic și care să ducă la crearea unei singure companii prin care Primăria Capitalei să aibă controlul operațional din punct de vedere al agentului termic. Ministrul anunța atunci chiar că a comandat un studiu pentru evaluarea acțiunilor companiei.

„Aștept această evaluare, primele estimări arată 200 de milioane de euro, dar urmează să vedem cât vor fi în urma raportului final. În momentul de față pachetul majoritar acolo este situat în jur de 200 de milioane de euro. În ceea ce privește creanțele, trebuie să încaseze ELCEN de la Termoenergetica 1,4 miliarde de lei de lei, aproape 300 de milioane de euro”, declara Bogdan Ivan acum aproximatic cinci luni.

Conducerea Ministerului Energiei este asigurată în prezent interimar de premierul interimar Ilie Bolojan.

Ulterior, Ciprian Ciucu declara, pe 19 ianuarie, că se concentrează pe „salvarea de la faliment” a Termoenergetica, urmând ca pe parcursul anului să se ocupe de optimizarea și eficientizarea sistemului și a avut întâlniri atât cu conducerea Termoenergetica, cât și cu ANRE, instituția care reglementează relația contractuală dintre Termoenergetica și ELCEN

Consiliul General al Municipiului București aprobase în acele zile accesarea un împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata datoriilor Termoenergetica.

„Urăsc să ne împrumutăm pentru a plăti datorii! Nu este normal!”, a transmis Ciucu, cerând sprijinul bucureștenilor și al Guvernului pentru implementarea reformelor necesare.

Primarul a anunțat că va solicita explicații clare de la conducerile ELCEN și Termoenergetica privind actualele probleme cu apa caldă și căldura, subliniind că acestea nu țin de „voința primarului sau a ministrului”, ci de disfuncționalități structurale ale sistemului.

Ce s-a întâmplat între timp, a fost că, pe 13 martie, Consiliul General al Municipiului București l-a împuternicit pe primarul general Ciprian Ciucu, la solicitarea sa, să facă demersurile necesare pentru declanșarea unui audit extern la Termoenergetica, alături de STB.

Potrivit comunicatului PMB, de-a lungul anilor, ambele au acumulat datorii uriașe atât la furnizori, cât și la ANAF. Primăria Capitalei suportă 84% din cheltuielile STB și 60% din cele ale Termoenergetica, iar găurile bugetare amenință acum funcționarea lor, iar falimentul ar fi un dezastru pentru București.

„Prin audit, vor fi evaluate corect situațiile financiare, de unde vin cele mai mari pierderi și modul în care funcționează atât STB, cât și Termoenergetica. Apoi, se vor stabili cele mai bune soluții pentru a remedia problemele și a eficientiza funcționarea celor două companii”, anunța PMB.

Activele celor două companii

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.

Propunerile discutate în Guvern

Documentul detaliază starea actuală a sistemului de alimentare cu energie termică, inclusiv datoriile istorice pe care Termoenergetica le are la ELCEN, pe fondul obligațiilor legale și aduce argumente în favoarea fuziunii celor două entități.

Potrivit datelor publice actualizate ale ELCEN, ultima factură plătită de Termoenergetica, din banii primiți de la Primăria Capitalei, este cea din august 2025, astfel că cea mai veche factură restantă, aferentă lunii septembrie 2025, are o depășire a datei scadenței, din 29 mai 2025, de 202 zile.

Soldul neachitat total, la data de 19 mai, este de 1.632.462.252,30 de lei.

Astfel, inițiatorii proiectului propun aprobarea solicitării CGMB, respectiv acordul, de principiu, privind inițierea procedurilor/acțiunilor/activităților necesare transferului pachetului de acțiuni deținut de către statul roman prin Ministerul Energiei la ELCEN către Municipiul București, in condițiile parcurgerii, de către Ministerul Energiei și Consiliul General al Municipiului București, a etapelor prevăzute de lege în acest sens.

Potrivit documentului, derularea etapelor necesare implementării se realizează sub coordonarea șefului Cancelariei Primului Ministru; Guvernul va fi informat lunar cu privire la stadiul de implementare si, in cazul in care sunt necesare modificări legislative si/sau luarea unor masuri de către Guvern, acestea se vor supune aprobării și/sau analizei cu celeritate.

Argumentele în favoarea fuziunii

Potrivit proiectului, în baza OUG nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (“OUG nr. 2 61/2017”), Consiliul General al Municipiului București a aprobat Hotararea nr. 271/30.07.2025 prin care solicita Guvernului României aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de Statul Roman prin Ministerul Energiei la S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. (“ELCEN”) în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

„Ca urmare a solicitării formulate de Municipiul București, prezentul Memorandum prezintă generic situația serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului București, argumentele pentru care soluția transferului de acțiuni emise de ELCEN de la Statul Roman către Municipiul București care are un cadru legal aplicabil, asigura beneficii majore pentru populația Municipiului București, răspunde unui interes general cu caracter social si conduce la evitarea unor deficiente majore ale sistemului public de alimentare cu energie termica la nivelul capitalei României. Totodată, prezentul Memorandum prezintă la final o serie de propuneri supuse aprobării Guvernului care vizează in principal acordul cu privire la transfer, acțiunile care trebuie realizate, autoritățile/instituțiile publice responsabile precum si termenele alocate in vederea atingerii obiectivului de transfer acțiuni deținute de statul român prin Ministerul Energiei la ELCEN către Municipiul București în vederea asigurării securității energetice la nivel local, stabilității, siguranței, predictibilității, continuității si eficientei serviciului public de termoficare la nivelul Municipiului București”, se arată în proiectul de memorandum.

Obligațiile privind securitatea alimentării

Potrivit documentului, implementarea prevederilor OUG nr. 61/2017 asigura respectarea cadrului legal aplicabil serviciului public de alimentare cu energie termica si reprezinta o problema de securitate națională, existând un risc ridicat cu privire la asigurarea continuității acestui serviciu public care poate afecta major populația din București. În cazul in care Guvernul României va aprecia necesar, poate solicita avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru aprobarea transferului de acțiuni.

„Deși atât cadrul legal general, inclusiv la nivel de Constituție, cat si cadrul legal special, stabilesc î mod clar și fără echivoc faptul ca alimentarea cu energie termică este un serviciu public de interes general care include activitățile de producție, distribuție, furnizare si transport energie termică și că acest serviciu se desfășoară la nivelul unităților administrativ teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, totuși, la nivelul Municipiului București, activitatea de producție este asigurată de ELCEN, o societate care este sub coordonarea Ministerului Energie”, se arată în proiect.

Conform sursei citate, transferul acțiunilor emise de ELCEN contribuie major la asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică care reprezintă o componentă de securitate națională și locală având in vedere ca prin acest serviciu se asigura satisfacerea nevoilor esențiale si de interes public general cu caracter social ale colectivităților locale din București.

„Deși la nivel legislativ, inclusiv constituțional, asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică este in responsabilitatea unităților administrativ-teritoriale si acest serviciu include si componenta de producție, totuși, la nivelul Bucureștiului, compania care asigură producția de energie termică, respectiv ELCEN, este o companie aflata sub autoritatea Ministerului Energiei. Menționăm ca aproape toate SACET-urile pe teritoriul României sunt centralizate și integrate și aflate sub coordonarea unităților administrative-teritoriale respectând astfel cadrul legal aplicabil, Municipiul București fiind printre ultimele doua excepții (București si Craiova) care nu coordonează și componenta de producție a SACET, deși aceasta zonă reprezintă cea mai mare componenta a serviciului public național de alimentare cu energie termica (sursa datelor: Raport privind starea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat pentru anul 2024 elaborat si publicat de ANRE)”, arată inițiatorii.

„Aceasta lipsă de integrare și coordonare a fost și este una dintre cauzele care determină existență unui risc major cu privire la asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în București întrucât strategiile existente nu sunt corelate, integrate și Municipiul București nu are nicio pârghie legală să își exercite în fapt atribuțiile setate de legislația aplicabilă, respectiv de a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică, de a elabora programe de eficientizare energetica inclusiv cu privire la componenta de producție, de a include in strategiile sale pentru energie termică inclusiv componenta de producție prin dezvoltarea de proiecte cu surse de energie regenerabilă în beneficiul populației, de a exercita controlul serviciului public de alimentare cu energie termică etc. (atribuțiile autorităților administrației publice locale în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sunt prevazute de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 325/2006)”, potrivit proiectului.

Etapele propuse pentru implementare

Documentul subliniază că OUG nr. 61/2017 a avut drept obiectiv transferul pachetelor de acțiuni deținute de către statul roman la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat însă prevederile acestui act normativ nu au fost implementate pana la acest moment la nivelul Municipiului București. Prima acțiune realizată de Consiliul General al Municipiului București prin care solicita Guvernului României aprobarea transferului de acțiuni deținut de către statul roman prin Ministerul Energiei la ELCEN a fost realizata prin Hotărârea nr. 271/30.07.2025 care a fost transmisă către Guvernul României și către autoritățile publice centrale cu atribuții in domeniu.

Pentru implementarea prevederilor OUG nr. 61/2017 se vor parcurge următoarele etape:

Verificarea unor elemente prevăzute la art. 1 alin.(2) din OUG nr. 61/2017.

Această etapă presupune, printre altele:

– realizarea unei analize tehnico – economice care să cuprindă justificarea operațiunii și efectele acesteia

– analiza prealabilă a respectării normelor naționale și europene în materie de ajutor de stat și concurență, sens în care vor fi inițiate consultări prealabile cu Consiliul Concurenței

– posibile soluții pentru plata datoriilor CM Termoenergetica SA către ELCEN

– verificarea tuturor contractelor, acordurilor la care ELCEN este parte, pentru a vedea dacă sunt necesare notificări sau acorduri prealabile. În acest context menționăm faptul că ELCEN a semnat în anul 2024 trei contracte de finanțare din Fondul de Modernizare, în scopul realizării a trei noi capacitate de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE Grozăvești, CTE Progresu și CTE București Sud;

– preluarea de către Municipiul București și a eventualelor obligații financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale ELCEN;

– verificarea avizelor, licențelor și autorizațiilor de funcționare astfel încât să se asigure funcționarea continua a centralelor pe toată durata transferului și ulterior finalizării acestuia.

Pregătirea de către Ministerul Energiei, a unei oferte de vânzare. Această etapă presupune, în acord cu prevederile art. 2 alin. (2) din OUG nr. 61/2017, respectarea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) (îndeplinirea cumulativă a condițiilor) și art.3 alin. (1) (preț de ofertă stabilit în baza unui raport de evaluare realizat de un evaluator independent, autorizat ANEVAR, ale cărui servicii vor fi achiziționate de Ministerul Energiei).

În prezent, capitalul social subscris şi vărsat al Elcen este de 715.834.690 lei, împărţit în 71.583.469 acţiuni nominative în valoare de 10 lei – Ministerul Energiei: 69.798.128 acţiuni (97,51%) și Romgaz: 1.785.341 acţiuni (2,49%).

Negocierea contractului de vânzare – cumpărare prin care se realizează transferul. Conform prevederilor art.4 din OUG nr. 61/2017, elementele principale ale contractului de vânzare – cumpărare se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

