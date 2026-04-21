Ce vechime are stația CET București Vest unde s-a produs incendiul din noaptea trecută și ce investiții poate susține ELCEN? Datoriile Termoenergetica au sărit de 1,7 mld lei

Programele de investiții pentru mentenanța, reparațiile dar mai ales marile programe de investiții necesare pentru o mai bună funcționare a celui mai mare producător de energie termică din țară sunt influențate, în mod evident, de finanțările disponibile, iar faptul că ELCEN furnizează energia termică „pe caiet” de aproape un an poate încetini implementarea lor, reiese din răspunsul transmis la întrebările scrise ale reporterului Mediafax.

Solicitarea privind activitatea de ansamblu a companiei a fost transmisă în contextul incendiului declanșat din cursul nopții trecute la CET București Vest, dar și a datoriilor acumulate de producător.

Incendiu izbucnit în noaptea de luni spre marți la CET București Vest a afectat două transformatoare și mai multe echipamente electrice, însă „nu a afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”, care a fost preluată temporar de CET Grozăvești.

Potrivit companiei, „din primele evaluări tehnice, cauza incidentului a fost un defect electric apărut în stația de 6 kV din incinta CET București Vest”, iar în perioada următoare, la CET București Vest vor avea loc lucrări de reparații pentru remedierea avariilor.

La capitolul creanțe, ultima factură plătită de Termoenergetica, din banii primiți de la Primăria Capitalei, către ELCEN este cea din aprilie 2025, astfel că cea mai veche factură restantă, aferentă lunii mai 2025, are o depășire a datei scadenței de 296 de zile, potrivit datelor publice actualizate pe site-ul companiei.

Soldul total pentru ultimele 11 facturi neachitate este de 1.729.719.739,85 lei la data de 20 aprilie.

La acestea se adaugă datoriile istorice ale RADET, respectiv datoriile înscrise la masa credală (05.10.2016), de 3.659.805.493,39 de lei și datorii înscrise la masa credală Suplimentară (06.10.2016 – 30.11.2019), de 175.889.972,97 de lei.

„Echipamentele au fost exploatate în conformitate cu normele tehnice în vigoare”

Reporter: Ce vechime are stația de 6 kV din incinta CET București Vest la care a apărut defectul electric care ar fi determinat incendiul din noaptea de 20 aprilie?

ELCEN: Stația de 6 kV la care a fost înregistrat defectul face parte din instalațiile aferente centralei vechi din incinta CET București Vest, fiind distinctă de unitățile puse în funcțiune în 2009. Aceasta a fost supusă unui proces de modernizare în anul 2003 și a fost exploatată ulterior în conformitate cu normele tehnice și programele de mentenanță aplicabile.

Reporter: Este vorba de un defect apărut ca urmare a uzurii din cauza folosirii îndelungate, era inclus într-un plan de reparații?

ELCEN: La acest moment, nu există o concluzie tehnică finală care să indice că defectul a fost cauzat de uzura echipamentelor ca urmare a utilizării îndelungate.

Cauzele exacte ale incidentului sunt în curs de analiză, fiind derulată o investigație tehnică detaliată pentru a stabili cu precizie factorii care au condus la apariția defectului și la evoluția acestuia.

Menționăm că echipamentele au fost exploatate în conformitate cu normele tehnice în vigoare și au făcut obiectul programelor periodice de mentenanță și verificare.

Reporter: Pe ansamblu, care este proporția din echipamentele ELCEN care au nevoie de reparații/înlocuiri?

ELCEN: La nivelul ELCEN, toate instalațiile aflate în exploatare sunt supuse unor programe de mentenanță preventivă, verificări periodice și reparații, în conformitate cu reglementările tehnice, manualele de mentenanță și cerințele de siguranță în operare.

În funcție de starea tehnică a fiecărei unități, sunt implementate lucrări de modernizare, retehnologizare sau reparații planificate, acestea fiind stabilite etapizat, pe baza evaluărilor de specialitate și a analizelor de risc.

Nu se poate vorbi despre o proporție generală aplicabilă uniform întregului parc de echipamente, întrucât fiecare instalație are un regim de funcționare, vârstă tehnică și istoric de exploatare diferit.

În paralel, ELCEN derulează și are în diferite stadii de implementare o serie de proiecte investiționale strategice, menite să crească eficiența, siguranța și flexibilitatea capacităților de producere a energiei termice și electrice, inclusiv prin construirea unor CET-uri noi, integrarea de tehnologii cu eficiență ridicată și impact redus asupra mediului.

În prezent, programele de investiții sunt în derulare, cu obiectivul de creștere a fiabilității și siguranței în funcționare a centralelor.

Sursele de finanțare pentru investiții

Reporter: În ce măsură și în cât timp se pot face reparațiile/înlocuirile necesare, date fiind datoriile istorice și curente pe care Termoenergetica le are către ELCEN?

ELCEN: Intervențiile de reparații, mentenanță și înlocuire a echipamentelor se realizează în conformitate cu programele de exploatare, cu necesitățile tehnice identificate în funcționare și cu manualele și procedurile de operare ale instalațiilor. Aceste activități au caracter curent, fiind parte a proceselor normale de întreținere și asigurare a siguranței în exploatare.

Durata și complexitatea lucrărilor depind de specificul tehnic al fiecărei instalații, precum și de cerința esențială de menținere a continuității alimentării cu energie termică.

În ceea ce privește proiectele majore de investiții și modernizare, acestea sunt strâns corelate cu capacitatea de finanțare și cu sustenabilitatea fluxurilor comerciale din întregul lanț de producere și furnizare a energiei termice. În acest context, nivelul ridicat al creanțelor istorice și curente influențează ritmul de implementare al unor investiții de anvergură.

Chiar și în aceste condiții, ELCEN continuă derularea proiectelor de modernizare și retehnologizare, în măsura resurselor disponibile, cu obiectivul de creștere a eficienței, siguranței și fiabilității sistemului energetic la nivel local și național.

Prioritatea rămâne funcționarea în condiții de siguranță a centralelor și asigurarea continuității alimentării cu energie electrică și termică.

Reporter: Aveți un buget estimat necesar pentru a ajunge la zi cu reparațiile/lucrările de mentenanță și care sunt sursele de finanțare?

ELCEN: ELCEN derulează anual un Program de investiții și mentenanță, care include atât lucrările de întreținere și reparații, cât și proiectele de investiții și modernizare a capacităților de producere. Acest program are un buget anual aprobat, fundamentat pe necesarul tehnic de exploatare și pe nivelul amortizării aferente.

Lucrările de mentenanță și reparații curente sunt finanțate din bugetul operațional al companiei, în timp ce investițiile de modernizare și retehnologizare sunt incluse în programul anual de investiții, în funcție de prioritățile tehnice, de siguranță și de disponibilitatea surselor de finanțare.

Sursele de finanțare pentru programul de investiții includ, în principal, resursele proprii ale companiei, completate, acolo unde este posibil, de finanțări nerambursabile sau alte instrumente de finanțare naționale și internaționale.

ELCEN își prioritizează permanent lucrările în funcție de necesitățile de exploatare și de asigurare a siguranței în funcționare, cu obiectivul de a menține continuitatea furnizării energiei termice și electrice și de a crește eficiența și fiabilitatea sistemului.

Care sunt activele celor două companii

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

Controlat de Ministerul Energiei, care deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), ELCEN are în proprietate cele patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov.

Aceasta are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.