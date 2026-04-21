Incendiul de la CET București Vest. ELCEN: Fără impact asupra alimentării cu energie electrică

Un incendiu izbucnit în noaptea de luni spre marți la CET București Vest a afectat două transformatoare și mai multe echipamente electrice, însă „nu a afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”, anunță ELCEN. Furnizarea agentului termic este preluată temporar de CET Grozăvești.
Alexandra-Valentina Dumitru
21 apr. 2026, 09:31, Social

Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a anunțat, marți, producerea unui incendiu în incinta CET București Vest, incident care a vizat două transformatoare electrice de 110/6 kV și echipamente aferente stațiilor electrice interne.

Potrivit companiei, „din primele evaluări tehnice, cauza incidentului a fost un defect electric apărut în stația de 6 kV din incinta CET București Vest”.

În urma avariei, tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu, care asigură alimentarea sistemelor de protecție electrică, a fost afectat, ceea ce a dus la scoaterea din funcțiune a protecțiilor electrice și la „propagarea defectului în cascadă către stația de 6 kV servicii generale și către cele două transformatoare de 110/6 kV”, unde s-au produs incendii.

Incendiul a fost lichidat în cursul nopții de echipele de intervenție.În prezent, se desfășoară activități de evaluare a pagubelor și de stabilire a măsurilor tehnice necesare.

ELCEN precizează că nu au fost înregistrate victime.

Compania dă asigurări „că incidentul a fost limitat strict la incinta CET București Vest și nu a afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici sau industriali din municipiul București”.

„În colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica București, au fost inițiate manevrele necesare pentru preluarea consumatorilor arondați acestei centrale de către CET Grozăvești, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic să fie asigurată”.

În perioada următoare, la CET București Vest vor avea loc lucrări de reparații pentru remedierea avariilor.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
Libertatea
Se mai poate mânca shaorma „cu de toate”, dacă a stat 24h în frigider? Când trebuie aruncată
CSID
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții importante din București
Promotor