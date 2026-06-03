Investiție de 600 de milioane de lei pentru energia Bucureștiului

Investiția este parte a strategiei ELCEN de dezvoltare a unor capacități moderne, eficiente și cu impact redus asupra mediului, menite să contribuie la creșterea siguranței alimentării cu energie termică a Bucureștiului și la consolidarea Sistemului Energetic Național.

Este a treia procedură majoră de investiții lansată de ELCEN în cadrul programului de modernizare a centralelor București Sud, Progresu și Grozăvești, cu o valoare cumulată de peste 3,5 miliarde lei.

Noua unitate este bazată pe turbină cu gaze și cazan recuperator

Proiectul vizează construirea unei noi unități de cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de 32,5 MWe și 41 MWt, bazată pe tehnologie modernă cu turbină cu gaze și cazan recuperator, capabilă să asigure producerea simultană a energiei electrice și termice în condiții de eficiență ridicată și impact redus asupra mediului.

Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 600 milioane lei. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în baza contractului de finanțare semnat în noiembrie 2024.

Centrala va utiliza amestecuri de gaze cu conținut de hidrogen

Noua capacitate va funcționa pe gaze naturale și va fi „hydrogen ready”, ceea ce înseamnă că va putea utiliza, pe măsura dezvoltării tehnologiilor și a pieței energetice, amestecuri de gaze cu conținut de hidrogen, contribuind astfel la obiectivele de decarbonare asumate la nivel european și național.

Implementarea proiectului va genera beneficii importante atât pentru consumatori, cât și pentru sistemul energetic: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; reducerea consumului de energie primară; creșterea eficienței energetice prin atingerea unei eficiențe globale de 81,05%; reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității activității de producere a energiei.

Noua unitate va avea o putere termică totală de aproximativ 92 MWt, asigurând energia termică necesară consumatorilor racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului București, în conformitate cu obiectivele prevăzute în Strategia de alimentare cu energie termică a Capitalei.

De asemenea, proiectul contribuie la îndeplinirea celor mai stricte cerințe de mediu aplicabile instalațiilor energetice. Sistemele moderne de monitorizare continuă a emisiilor vor permite controlul permanent al principalilor indicatori de poluare și respectarea standardelor europene privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

În prezent, au fost parcurse etapele pregătitoare esențiale pentru implementarea investiției: a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare; a fost semnat contractul pentru serviciile de consultanță tehnică de tip Owner’s Engineer; a fost semnat contractul pentru consultanță în vederea accesării finanțării rambursabile; a fost finalizată documentația necesară lansării procedurii de achiziție EPC.