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Primăria Costinești, avertizare Cod Roșu de pericol de explozie în zona litoralului. Accesul la malul mării, interzis

Primăria Costinești a emis o avertizare de cod roșu privind un posibil pericol de explozie pe litoral, cerând populației să evite zona de coastă.
Primăria Costinești, avertizare Cod Roșu de pericol de explozie în zona litoralului. Accesul la malul mării, interzis
Sursă foto: Marius Smadu / Mediafax Foto.
Maria Nițu
05 iun. 2026, 13:18, Social
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Primăria Costinești a transmis vineri, pe pagina oficială de Facebook, un mesaj de avertizare pentru locuitori și turiști, după instituirea unui cod roșu privind un posibil pericol de explozie în zona litoralului.

Autoritățile locale le cer oamenilor să evite complet apropierea de mare și să respecte măsurile de siguranță impuse.

În mesajul transmis, Primăria Costinești a precizat: „ATENȚIE! MESAJ DE AVERTIZARE. În comuna Costinești este în vigoare o avertizare de COD ROȘU privind pericolul de explozie în zona litorală.”

Reprezentanții instituției au anunțat că accesul în zona de risc este strict interzis, iar populația trebuie să păstreze o distanță mare față de țărm.

„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU vă apropiați de malul mării, de plajă sau de orice obiect suspect adus de apă ori aflat pe țărm. DISTANȚA DE SIGURANȚĂ: 1 km față de țărm! Respectați indicațiile autorităților și părăsiți imediat zonele aflate în apropierea mării. Accesul în aceste zone ESTE STRICT INTERZIS până la eliminarea pericolului.”, a anunțat Primăria.

Autoritățile locale fac apel la calm și la cooperare, îndemnând populația să urmeze instrucțiunile oficiale și să evite deplasările inutile în apropierea litoralului.

În caz de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic 112.

Alertă fără precedent în Portul Constanța. O dronă a explodat

Vineri, o dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție și au emis mesaj Ro-Alert pentru populație.

Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, există posibilitatea să mai fie și alte drone în zonă, motiv pentru care două elicoptere efectuează misiuni de recunoaștere.

Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

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