Guvernul prezintă cronologia incidentului din Portul Constanța și măsurile luate după explozia dronei ucrainene

Potrivit comunicatului Guvernului, Garda de Coastă a fost informată în jurul orei 06:20 de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare că în Dana 78 din Portul Constanța a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.

Au fost informate MApN și SRI, iar Autoritatea Navală Română și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța au fost implicate pentru restricționarea traficului naval și asigurarea securității portuare.

Guvernul precizează că, imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu partea ucraineană.

„Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”, a precizat Guvernul.

Miniștrii de Apărare și Interne au solicitat omologilor ucrainieni o consultare în sistem video-conferință.

Cronologia prezentată de Guvern

Potrivit Guvernului, echipe specializate ale MApN, SRI și Poliției de Frontieră s-au deplasat la fața locului imediat după sesizare. În jurul orei 10:25, a fost detectat un semnal de autodistrugere, iar personalul aflat în cercetare a fost evacuat. Zona din port a fost închisă și a fost stabilit un perimetru de siguranță de un kilometru.

La ora 10:28, drona a explodat. Guvernul precizează că explozia nu a fost controlată, dispozitivul intrând în modul de autodistrugere. Un minut mai târziu, la 10:29, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța. Nu au fost înregistrate victime.

Între orele 10:32 și 11:30, au fost efectuate șase apeluri la 112, prin care erau semnalate explozii sau erau cerute explicații. La ora 10:45, o navă comercială aflată la 145 de kilometri est de Constanța a observat două explozii puternice consecutive, la o distanță de aproximativ 18 kilometri față de aceasta.

La 11:21, a fost transmis un mesaj RO-ALERT privind evacuarea zonei pe o rază de un kilometru, în zona costieră a Portului Constanța. La 11:29, un al doilea mesaj RO-ALERT a fost transmis pentru județele Constanța și Tulcea, pentru măsuri de prevenție și informarea populației în cazul observării unor drone.

La 13:50, autoritățile au început evacuarea preventivă pentru faleza Cazinoului, plaja din Costinești, Vama Veche, Mamaia și operatorii economici din zona litoralului. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la 14:35.

Ce măsuri au fost luate

Guvernul a transmis că, pentru asigurarea intervenției în sprijinul cetățenilor, au fost dispuse evacuarea populației, izolarea perimetrului, restricționarea traficului și cercetarea la fața locului.

Pentru implementarea acestor măsuri au acționat cadre ale MAI, MApN și SRI.

Ministrul Afacerilor Interne a dispus ca secretarul de stat Raed Arafat să se deplaseze de urgență la Constanța pentru coordonarea acțiunilor.

Guvernul a precizat că, prin Centrul Național de Conducere Integrată de la Ministerul Afacerilor Interne, a fost asigurată cooperarea între MAI, SRI și MApN.

După dubla confirmare că toate cele patru drone ucrainene s-au autodistrus și nu mai reprezintă pericol, autoritățile au oprit măsurile de evacuare a populației.

La intervenție au fost mobilizate 80 de cadre ale ISU Constanța, 16 jandarmi, 33 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni.

De asemenea, autoritățile au folosit 8 autospeciale pentru stingere cu apă și spumă, 11 echipaje SMURD tip B2, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, un echipaj CBRN, o motocicletă SMURD, o autospecială pentru intervenții cu scafandri, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un container multirisc și un Punct Medical Avansat categoria I.

„Grupa operativă de comandă de la Ministerul afacerilor Interne rămâne activă și în orele următoare”, a mai precizat Guvernul.