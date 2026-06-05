Arafat: „Suntem obligați să considerăm că mai există drone în zonă”

Șeful DSU a anunțat că la ora 13:30 va fi o întâlnire cu reprezentanții tuturor autorităților din Constanța, inclusiv cu ministrul de Interne, prezent la sediul MAI.
Decizia de ridicare a evacuării va fi luată exclusiv pe baza informațiilor centralizate în urma acestei ședințe.
Elicopterul SMURD, cu piloți militari la bord – specialiști în recunoașterea unor astfel de dispozitive – execută misiuni de supraveghere de-a lungul coastei. Un elicopter Black Hawk adus de la Tulcea acoperă și el zona. Până la momentul declarației, nicio altă dronă nu fusese identificată.
Arafat a subliniat că autoritățile nu pot exclude prezența altor drone: „Trebuie să considerăm posibilitatea că există alte drone în zonă. Suntem obligați să ne gândim așa”.
A precizat că nu deține nicio confirmare privind numărul exact al dispozitivelor care ar putea fi în apele din zonă.
Sursa Digi 24