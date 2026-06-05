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Arafat: „Suntem obligați să considerăm că mai există drone în zonă”

Raed Arafat a ajuns la Constanța și anunță că evacuarea preventivă rămâne valabilă. Elicoptere SMURD și Black Hawk caută alte drone de-a lungul coastei. Ședință cu autoritățile la ora 13:30.
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Andreea Tobias
05 iun. 2026, 13:21, Social
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Șeful DSU a anunțat că la ora 13:30 va fi o întâlnire cu reprezentanții tuturor autorităților din Constanța, inclusiv cu ministrul de Interne, prezent la sediul MAI.

Decizia de ridicare a evacuării va fi luată exclusiv pe baza informațiilor centralizate în urma acestei ședințe.

Căutările continuă pe coastă

Elicopterul SMURD, cu piloți militari la bord – specialiști în recunoașterea unor astfel de dispozitive – execută misiuni de supraveghere de-a lungul coastei. Un elicopter Black Hawk adus de la Tulcea acoperă și el zona. Până la momentul declarației, nicio altă dronă nu fusese identificată.

„Suntem obligați să considerăm că mai există”

Arafat a subliniat că autoritățile nu pot exclude prezența altor drone: „Trebuie să considerăm posibilitatea că există alte drone în zonă. Suntem obligați să ne gândim așa”.

A precizat că nu deține nicio confirmare privind numărul exact al dispozitivelor care ar putea fi în apele din zonă.

Sursa Digi 24

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