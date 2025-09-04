Unde lucrează primii trei cei mai mari contribuabili la fondul de pensie privată din iunie? Cea mai mare sumă virată la Pilonul 2 de la înființarea sistemului

Doi dintre primii trei români cu cele mai mari contribuții la Pilonul 2 de pensii din luna iunie au virat împreună aproape un sfert de milion de lei, arată datele transmise la solicitarea Mediafax de oficialii Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Reprezentanții CNPP au transmis pentru Mediafax cele trei sume în clasamentul celor mai mari contribuții din cea mai recentă lună în care s-au virat contribuțiile, cât și localitatea în care are sediul angajatorul lor.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși în prezent 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Top 3 contribuții din iunie

Cele mai mari trei contribuții individuale virate la Pilonul 2, aferente veniturilor raportate de angajatori în declarațiile D112 aferente lunii iunie 2025, au fost:

128.452 de lei – angajator cu sediul în București;

115.705 de lei – angajator cu sediul în București;

83.656 de lei, din care: 83.581 de lei, angajator cu sediul în Brașov + 75 de lei, angajator cu sediul în București.

La un simplu calcul, contribuabilul de pe primul loc ar fi trebuit să aibă un salariu brut de 2.704.252 de lei, respectiv peste o jumătate de milion de euro (532.626 de euro), pentru a vira această sumă la Pilonul 2.

Salariul primit în mână de acest contribuabil ar fi trebuie să fie de 1.581.988 de lei, conform unei aplicații online de calcul al salariilor.

Contribuția-record pentru Pilonul 2

Cea mai mare sumă virată de un asigurat în cei peste 17 ani de la reforma sistemului de pensii a depășit 2,4 milioane de lei, potrivit datelor transmise Mediafax, sumă care ar fi aferentă unui salariu brut de peste 50,6 milioane de lei.

„Suma care reprezintă cea mai mare valoare a contribuțiilor de asigurări sociale virate cumulat la Pilonul II de la data intrării în vigoare a sistemului de pensii administrate privat (2008), calculată de CNPP pe baza datelor raportate de angajatori prin Declarația 112 și a celor raportate de contribuabili prin Declarația unică fiscală pentru persoane fizice, transmise de ANAF, potrivit atribuțiilor legale, este de 2.406.166 de lei”, a transmis CNPP.

La un calcul matematic, această sumă ar corespunde unui salariu brut de 50.656.126 de lei (9,97 milioane de euro), respectiv un salariu net de 29.633.833 de lei.

Cine virează aceste sume

Oficialii au precizat, la solicitarea Mediafax, că, potrivit atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, în calitate de instituție de evidență, CNPP nu gestionează evidența participanților la Pilonul II pe domenii de activitate și nu dispune de date agregate referitoare la vechimea lor în muncă.

Potrivit celui mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară privind piața pensiilor private, pe primul trimestru din 2025, contribuția medie per participant la Pilonul 2 a fost de circa 403 lei în luna martie 2025, cu 12% mai mult comparativ cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

Contribuția lunară medie variază în funcție de județ, cele mai mari valori fiind înregistrate în București (540 de lei/participant), Cluj (517 de lei/participant), Ilfov (476 de lei/participant), Timiș (475 de lei/participant) și Iași (448 de lei/participant). Cele mai mici contribuții lunare medii se înregistrează în Satu Mare (343 de lei/participant), Harghita (342 de lei/participant ) și Vrancea (340 de lei/participant), potrivit datelor ASF.

Specialiștii spun că, cel mai probabil, contribuțiile din clasamentul CNPP nu au un caracter permanent, ci sunt ocazionate de evenimente particulare.

„Aici este vorba probabil niște bonusuri care se dau o dată pe an sau o dată la niște ani, depinde, în funcție de ce contract de muncă au avut persoanele respective și de aici să fie această sumă mare”, apreciază Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, organizația profesioniștilor în investiții din România.

O altă variantă, explică analistul financiar, este ca suma să reprezinte o încasare a unor salarii restante câștigate în instanță sau o sumă primită la încheierea unui contract de muncă.

„Este clar că sunt sume «one-off» (unice -n.r.), nu este ceva periodic”, a spus Adrian Codirlașu. „Probabil sunt bonusuri, care pot fi și de nivelul acesta”, a conchis președintele CFA România.

Pentru a avea un termen de comparație, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, pe luna iunie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.246 lei, în creștere cu 59 de lei (+0,6%) față de luna precedentă. Câştigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creştere cu 31 de lei (+0,6%) față de luna mai 2025.

Cele mai mari câştiguri salariale medii nete s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (12.656 lei) și în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11.957 lei), iar cele mai mici, în hoteluri şi restaurante (3.367 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei).