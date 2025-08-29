Peste 83.000 de românii au întrebat la ce fond de Pilon 2 sunt înscriși, după ce interesul le-a fost stârnit de proiectul de lege privind plata pensiilor private

Oficialii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au confirmat pentru Mediafax că dezbaterile recente din spațiul public pe baza proiectului de legea privind plata pensiilor private au generat un interes semnificativ din partea participanților la sistem.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%. Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

„Creșterea interesului reprezintă un semnal pozitiv în contextul în care, la momentul intrării în sistem, aproximativ 99% dintre noii participanți sunt repartizați aleatoriu la un fond de pensii. Această creștere a gradului de conștientizare și a dorinței de informare confirmă faptul că tema pensiilor private a intrat mai puternic în atenția consumatorilor”, au transmis reprezentanții ASF, autoritatea de reglementare a pieței pensiilor private, pe lângă piața de capital și ce a asigurărilor.

Proiectul a ajuns în primă lectură pe masa Executivului pe 8 august, iar, după aproape două săptămâni de ședințe, dezbateri, controverse pe canalele media și rețelele de socializare, a fost adoptat pe de Guvern pe 21 august. În forma adoptată la Palatul Victoria și care va intra în dezbaterea Parlamentului la revenirea din vacanță, față de varianta inițială, a fost mărit procentul maxim al unei retrageri, la 30% de la 25%, și a fost micșorată perioada minimă în care se poate eșalona pensia privată, de la 10 la 8 ani.

Creștere de peste două ori a interesului

Curiozitatea contribuabililor a putut fi „contorizată”, la solicitarea Mediafax, prin accesarea aplicației dedicate de pe site-ul ASF.

„În perioada 8 – 26 august 2025, aplicația „Află la ce fond de pensii ești!”, disponibilă pe site-ul ASF (www.asfromania.ro), a fost accesată de 83.204 consumatori unici interesați să își verifice apartenența la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II). Comparativ cu perioada 8 – 26 iulie 2025, când au fost înregistrate 31.742 accesări, se observă o creștere de aproximativ 2,6 ori. Din totalul utilizatorilor care au accesat aplicația în perioada 8 – 26 august 2025, aproape o treime (30,99%, adică 25.781 persoane) nu și-au putut identifica apartenența la un fond de pensii PII”, au transmis reprezentații ASF.

Aceste persoane nu au putut afla la ce fond de pensii sunt înscriși din simplu motiv că nu au fost niciodată parte din sistem și poate nu aflau până la ieșirea din activitate, dacă nu apărea proiectul de lege.

„Principala cauză o reprezintă neîndeplinirea condițiilor legale de eligibilitate stabilite la momentul lansării sistemului, în anul 2007, când participarea era obligatorie pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, angajate cu contract individual de muncă, și voluntară pentru cei între 35 și 45 de ani”, amintesc oficialii ASF.

Astfel, la momentul lansării, erau eligibile pentru includerea în PII:

persoanele care, în anul 2007, aveau vârsta de până la 35 de ani și desfășurau activitate pe baza unui contract individual de muncă;

persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, care puteau adera în mod voluntar prin semnarea unui act individual de aderare, nefiind obligate prin lege să participe la sistem. În cazul în care nu au semnat acest act, contribuțiile lor s-au direcționat în totalitate către sistemul public de pensii (PI).

„Aceste evoluții confirmă interesul în creștere și constant al consumatorilor pentru verificarea apartenenței la un fond de pensii Pilon II, un fapt vizibil și la nivel semestrial: în prima jumătate a anului 2025 au fost înregistrate 440.626 cereri unice, cu aproape 40% mai multe față de aceeași perioadă din 2024 (315.016 cereri)”, potrivit oficialilor.

În prezent, românii care se angajează și devin asigurați virează contribuția la un fond de pensii pe care îl aleg sau la care sunt arondați automat, pe baza unor algoritmi stabiliți la nivelul industriei. Unii contribuabili nu mai sunt înscriși la fondul de la startul sistemului din simplu motiv că acel fond poate a ieșit de pe piață, iar contribuabilii au fost preluați de un altul.

În prezent sunt active șapte fonduri de administrare a pensiilor private obligatorii, iar după identificarea acestora, orice contribuabil poate solicita o informare anuală sau lunară privind suma strânsă în contul său.