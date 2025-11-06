Dan Armeanu (ASF), discuții cu oficialii OCDE despre progresele României în domeniul pensiilor private. „Se încurajează plățile periodice pe termen lung”

Stadiul demersurilor pe care România le face pentru alinierea la standardele ale organizației la care s-a asumat să adere anul viitor a fost detaliat de vicepreședintele ASF în cadrul Forumului Global OCDE – OECD/IOPS.

„Am avut o întrevedere excelentă cu dl. Carmine Di Noia, director al Departamentului de Afaceri Financiare (DAF) al OCDE, în cadrul căreia am purtat discuții constructive privind progresele realizate de România în alinierea cadrului de reglementare al pensiilor private la standardele internaționale și cele mai bune practici OCDE. A fost reiterată excelenta colaborare și angajamentul ferm al României de a continua acest parcurs în aria pensiilor private”, a transmis Dan Armeanu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit vicepreședintelui ASF, obiectivul principal al IOPS este îmbunătățirea calității și eficacității supravegherii sistemelor private de pensii la nivel global, contribuind astfel la dezvoltarea și eficiența operațională a acestora și permițând asigurarea unor plăți periodice de venituri pentru o perioadă îndelungată la pensie.

„Astfel, se încurajează plățile periodice pe termen lung din fondurile de pensii și se recomandă evitarea plăților dintr-o dată, acestea fiind necesare în cazul activelor de valori mici sau în cazuri excepționale”, a subliniat oficialul ASF.

„Discuțiile din cadrul Forumului se axează pe modalități de îmbunătățire a capacității sistemelor de pensii private de a gestiona plățile periodice pentru pensie în interesul beneficiarilor, cu abordarea unor aspecte privind creșterea puterii de cumpărare la pensie prin plăți periodice pe perioade de timp cat mai lungi, digitalizarea sistemului pensiilor private, strategiile de investiții pe durata ciclului de viață, stimularea economisirii voluntare pentru pensie și rolul fondurilor de pensii ca investitori instituționali în dezvoltarea piețelor de capital”, a conchis Dan Armeanu.

Legea, pe rolul judecătorilor CCR

Mesajul vicepreședintelui ASF vine în contextul în care Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru data de 12 noiembrie discutarea sesizărilor de neconstituționalitate, care include și obiecții privind plățile eșalonate, depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) referitoare la Legea privind plata pensiilor private.

Proiectul, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost elaborat de ASF și pus pe traseul legislativ în luna august în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul asumat oficial de statul român este sfârșitul anul 2026.

Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

România a obținut până în prezent 16 avize formale ale comitetelor de specialitate, cel mai recent fiind comitetul pentru statistică, din cele 25 existente la nivelul OCDE, care trebuie închise pentru finalizarea cu succes a procesului de aderare.

În varianta adoptată în Parlament, ponderea tranșei maxime care poate fi încasată dintr-o dată din Pilonul 2 de pensii private la ieșirea din activitate este de maximum 30% (față de 25% inițial), cu excepția celor cu fonduri foarte mici, iar numărul minim de ani pe care poate fi eșalonată plata este de 8 ani (față de 10 inițial). O altă excepție, introdusă printr-un amendament de senatori și asumat și e deputați, prevede posibilitatea acordată bolnavilor de cancer să își retragă întregul activ din pilonul de pensii.

În prezent, conform normelor tranzitorii, banii strânși în contul de pensie obligatorie administrată privat pot fi retrași integral – varianta preferată de majoritatea celor care au ieșit din câmpul muncii – sau în 60 de rate (5 ani) egale.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.