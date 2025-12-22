Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări

În contextul încetinirii pieței muncii din SUA, inteligența artificială a devenit un element central în recrutare. Datele Society for Human Resource Management arată că peste jumătate dintre organizațiile participante la sondaj au folosit AI pentru angajări în 2025. În plus, aproape o treime dintre utilizatorii ChatGPT au apelat la aceste tehnologii pentru a-și crea CV-uri sau scrisori de intenție.

Documente mai bune, dar șanse reduse

Un paradox evidențiat de studii recente: chiar dacă materialele de aplicare sunt mai bine redactate cu ajutorul AI, rata de angajare scade. O analiză realizată de cercetători de la Dartmouth și Princeton, pe zeci de mii de aplicații, arată că odată cu apariția ChatGPT, companiile au început să acorde mai puțină importanță scrisorilor de intenție, deoarece acestea au devenit greu de diferențiat între ele, mai arată CNN.

Automatizarea procesului de aplicare a crescut semnificativ numărul candidaților pentru fiecare post disponibil. Ca urmare, angajatorii sunt mai exigenți, rata de angajare se reduce, iar salariile de început tind să fie mai mici. Fără mecanisme eficiente de filtrare, cercetătorii avertizează că AI ar putea duce la o selecție mai slabă a talentelor.

Interviuri automate: rapide, dar fără personalitate

Pentru a gestiona volumul mare de aplicații, companiile recurg la interviuri automatizate. Peste jumătate dintre candidații din SUA au participat deja la un interviu condus de AI. Deși tehnologia poate standardiza întrebările, procesul rămâne influențat de factori subiectivi și ridică probleme legate de corectitudine.

Experții atrag atenția că algoritmii pot reproduce și chiar amplifica biasurile umane. Deciziile automate pot favoriza sau respinge candidați pe criterii aparent irelevante, precum numele, zona de domiciliu sau expresiile faciale. Astfel, discriminarea nu dispare, ci poate fi multiplicată.

Pe măsură ce tot mai mulți candidați folosesc AI pentru a aplica la un număr mare de posturi, iar companiile răspund prin și mai multă automatizare, procesul devine un cerc vicios. Rezultatul: nici angajatorii, nici candidații nu sunt mulțumiți, considerând că sistemul nu mai funcționează eficient.

Inteligența artificială: presiune legală asupra utilizării

Organizațiile sindicale și grupurile pentru drepturile civile critică ferm utilizarea AI în recrutare. Mai multe state americane introduc legi pentru reglementarea acestor practici, cu accent pe prevenirea discriminării. Au apărut deja procese, inclusiv cazuri legate de accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Deși inteligența artificială poate ajuta la identificarea unor candidați care altfel ar fi fost trecuți cu vederea, mulți profesioniști observă lipsa componentei umane. Interviurile automatizate sunt percepute ca reci și impersonale, iar cei care nu reușesc să se adapteze „limbajului algoritmilor” riscă să fie excluși din proces.