Google avertizează că motorul de căutare ar putea fi afectat de noile reglementări privind inteligența artificială

Declarația vine în contextul în care Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) propune reguli care ar permite editorilor un control mai mare asupra modului în care conținutul lor este utilizat în funcțiile AI ale Google, precum AI Overviews și AI Mode, scrie Business Insider.

Potrivit Google, separarea strictă între căutarea tradițională și răspunsurile generate de inteligența artificială ar putea crea o experiență fragmentată pentru utilizatori și ar submina mecanismele esențiale ale motorului de căutare.

Presiuni din partea editorilor și a autorităților antitrust

Editorii de presă susțin că reglementările AI Google Search sunt necesare deoarece rezumatele generate de AI înlocuiesc accesul direct la conținutul editorial, reducând traficul și veniturile publicațiilor. Aceștia afirmă că modelul tradițional al web-ului, bazat pe indexare și redirecționare către surse, este grav afectat.

Ca răspuns, Google a anunțat că explorează noi opțiuni care ar permite site-urilor să renunțe explicit la utilizarea conținutului lor în funcțiile generative AI, menținând totodată indexarea pentru căutarea clasică. Este o schimbare semnificativă de poziție pentru companie, care a respins anterior astfel de solicitări.

Cloudflare cere separarea indexării pentru AI

Matthew Prince, CEO al Cloudflare, companie care gestionează aproximativ 20% din traficul web global, a declarat că propunerea CMA reprezintă un pas înainte, dar este insuficientă. El a subliniat că reglementările AI Google Search ar trebui să oblige Google să separe complet indexarea pentru AI de cea pentru căutare.

„Ni se cere să avem încredere într-o cutie neagră AI care nu poate fi auditată”, a declarat Prince, avertizând că lipsa transparenței afectează concurența și inovația în domeniul inteligenței artificiale.

Consultarea publică a CMA este deschisă până pe 25 februarie, iar decizia finală ar putea influența nu doar viitorul Google în Regatul Unit, ci și arhitectura web-ului deschis. În timp ce Google insistă că AI și Search sunt profund interconectate de peste un deceniu, editorii și rivalii tehnologici cer reguli mai clare pentru protejarea conținutului editorial.

Rezultatul acestui conflict va defini echilibrul dintre inovația AI și sustenabilitatea ecosistemului digital global.