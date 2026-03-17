Cea mai veche înregistrare cunoscută a cântecului unei balene ar putea dezvălui misterele oceanului

Cântecul aparține unei balene cu cocoașă, un gigant marin îndrăgit de observatorii de balene pentru natura sa docilă și salturile spectaculoase din apă, și a fost înregistrat de oamenii de știință în martie 1949 în Bermuda, au declarat cercetătorii, potrivit PBS News.

La fel de semnificativ este și sunetul oceanului înconjurător, a spus Peter Tyack, bioacustician marin și cercetător emerit la Woods Hole. Oceanul de la sfârșitul anilor 1940 era mult mai liniștit decât oceanul de astăzi, oferind un fundal diferit de cel cu care sunt obișnuiți oamenii de știință atunci când ascultă cântecul balenelor, a spus el.

O înregistrare din anul 1940

Înregistrările recuperate „nu numai că ne permit să urmărim sunetele balenelor, dar ne spun și cum era peisajul sonor al oceanului la sfârșitul anilor 1940. Este foarte dificil de reconstituit altfel”, a spus Tyack.

O înregistrare păstrată din anii 1940 poate ajuta, de asemenea, oamenii de știință să înțeleagă mai bine modul în care noile sunete produse de om, cum ar fi zgomotul crescut al navelor, afectează modul în care comunică balenele, a spus Tyack.

Cercetările afirmă că balenele își pot varia comportamentul de chemare în funcție de zgomotele din mediul lor.

Înregistrarea este cu aproape 20 de ani mai veche decât descoperirea cântecului balenelor de către omul de știință Roger Payne.

Oamenii de știință aflați pe o navă de cercetare la acea vreme testau sisteme sonar și efectuau experimente acustice împreună cu Biroul de Cercetare Navală al SUA când au captat sunetul, a spus Ashley Jester, directorul serviciilor de date de cercetare și bibliotecă la Woods Hole.

Cum a fost făcută descoperirea

Cercetătorii au descoperit cântecul în timp ce digitalizau vechi înregistrări audio anul trecut. Înregistrarea se afla pe un disc bine conservat, creat de un Gray Audograph, un fel de aparat de dictare folosit în anii 1940.

Deși echipamentul subacvatic de înregistrare folosit inițial pentru a capta sunetul ar fi considerat rudimentar după standardele de astăzi, la vremea respectivă era de ultimă generație.

Iar faptul că sunetul este înregistrat pe un disc de plastic este semnificativ, deoarece majoritatea înregistrărilor din acea perioadă erau pe bandă, care s-a deteriorat de mult.

Capacitatea balenelor de a produce sunete este esențială pentru supraviețuirea lor și este cheia modului în care socializează și comunică. Sunetele se prezintă sub formă de clicuri, fluierături și chemări, potrivit oamenilor de știință de la NOAA care le studiază.

Sunetele le permit, de asemenea, balenelor să găsească hrană, să se orienteze, să se localizeze reciproc și să înțeleagă mediul înconjurător în vastul ocean, spun oamenii de știință. Mai multe specii scot sunete repetitive care seamănă cu cântecele.

Balenele cu cocoașă, care pot cântări peste 24.947 de kilograme, sunt cele mai renumite cântărețe ale oceanului, capabile de vocalizări complexe care pot suna eteric sau chiar melancolic.

Descoperirea cântecului balenelor pierdut de mult timp dintr-un ocean mai liniștit ar putea fi un punct de plecare pentru a înțelege mai bine sunetele pe care animalele le scot astăzi, a spus Hansen Johnson, cercetător științific la Anderson Cabot Center for Ocean Life.