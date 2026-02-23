Un pui alb de balenă cucerește juriul mondial la World Nature Photography Awards

Un pui rar de balenă cu cocoașă, complet alb, înotând alături de mama sa, a devenit imaginea anului la competiția internațională World Nature Photography Awards 2026.

Potrivit CNN, fotografia îi aparține australianului Jono Allen, care a descris întâlnirea drept „o amintire care îl va însoți pentru totdeauna”. În fața unei astfel de scene, spune artistul fotograf, cuvintele sunt aproape inutile: liniștea oceanului, contrastul dintre albul neobișnuit al puiului și albastrul profund al apei, prezența protectoare a mamei – toate au creat un cadru greu de egalat.

O raritate genetică în ocean

Puiul, numit Mãhina – care desemnează „luna” în limba tongană – a fost observat pentru prima dată în vara anului 2024. Culoarea sa neobișnuită este cauzată de albinism, o condiție extrem de rară la balenele cu cocoașă. Specialiștii estimează că doar una din aproximativ 40.000 de exemplare se naște cu această particularitate care afectează pigmentarea pielii.

Recuperare fragilă

Dincolo de frumusețea imaginii, povestea are o dimensiune mai amplă. Potrivit celei mai recente evaluări a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, balena cu cocoașă a fost clasificată drept specie „cu risc scăzut” după multe decenii în care vânătoarea comercială a dus-o aproape la dispariție. Interzicerea vânătorii în secolele XX și XXI a permis refacerea populației, care ajunsese la aproximativ 135.000 de exemplare în 2018.

Totuși, refacerea populației nu înseamnă că pericolele au dispărut. Oamenii de știință atrag atenția că migrațiile spectaculoase ale balenelor din emisfera sudică se modifică. Din cauza încălzirii Oceanului Sudic și a schimbărilor în disponibilitatea hranei, balenele pornesc în migrație cu câteva săptămâni mai devreme decât în trecut – un semn subtil, dar important, al presiunii climatice asupra ecosistemelor marine.

Câștigători din toate colțurile lumii

Competiția World Nature Photography Awards a atras anul acesta fotografi din 51 de țări, semn că interesul pentru natură și pentru poveștile ei fragile rămâne puternic.

Printre celelalte imagini premiate s-au numărat o gorilă femelă care observă un fluture în pădurea Bwindi din Uganda, un cameleon Namaqua – o specie adaptată condițiilor extreme din sudul Africii – surprins în plină furtună de nisip în deșertul Namib (unul dintre cele mai aride locuri de pe planetă), și un urs polar investigând un morman de deșeuri electronice în Canada.

Apariție aproape mitică

În mijlocul acestor povești despre fragilitate, adaptare și supraviețuire, imaginea puiului alb rămâne poate cea mai emoționantă. O prezență rară, aproape mitică, care amintește că natura încă poate surprinde și că fiecare astfel de întâlnire este, așa cum a declarat fotograful, „cu adevărat transformatoare”.