Copiii care consumă mai puțin zahăr au un risc mai mic de infarct la maturitate

Un studiu publicat în The BMJ, citat de ScienceDaily, bazat pe date din perioada de după încheierea raționalizării zahărului în Regatul Unit, în 1953, a arătat că persoanele care au consumat mai puțin zahăr la începutul vieții au avut o probabilitate mai mică de a dezvolta afecțiuni precum infarctul, insuficiența cardiacă și accidentul vascular cerebral la vârsta adultă.

Cel mai puternic efect protector, precum și cea mai mare întârziere în apariția bolilor cardiace, a fost observat la persoanele al căror consum de zahăr a fost limitat de la concepție („in utero”) până în jurul vârstei de 2 ani.

Experții în sănătate susțin de mult timp că primele 1000 de zile de viață (de la concepție până în jurul vârstei de 2 ani) reprezintă o perioadă critică în care nutriția poate influența sănătatea pe termen lung. Recomandările actuale sugerează evitarea băuturilor îndulcite și a alimentelor ultraprocesate (care conțin adesea cantități mari de zahăr) atunci când sugarii și copiii mici încep să consume alimente solide.

Un experiment natural bazat pe raționalizarea zahărului în Marea Britanie

Pentru a analiza dacă limitarea zahărului în această perioadă timpurie influențează sănătatea inimii pe termen lung, cercetătorii au valorificat un eveniment istoric unic. Raționalizarea zahărului în Marea Britanie s-a încheiat în septembrie 1953, oferind o comparație naturală între copiii născuți înainte și după schimbarea politicii.

Analiza a inclus 63.433 de participanți din UK Biobank, cu o vârstă medie de 55 de ani, născuți între octombrie 1951 și martie 1956 și fără antecedente de boli cardiace. Dintre aceștia, 40.063 au fost expuși raționalizării zahărului la începutul vieții, iar 23.370 nu.

Cercetătorii au corelat datele medicale ale participanților pentru a monitoriza incidența bolilor cardiovasculare, infarctului, insuficienței cardiace, aritmiilor, accidentului vascular cerebral și a deceselor de cauză cardiovasculară. Analiza a luat în calcul factori genetici, de mediu și de stil de viață care pot influența sănătatea inimii. A fost inclus și un grup de comparație format din adulți născuți în afara Marii Britanii, care nu au fost expuși raționalizării zahărului sau unor politici similare în jurul anului 1953.

Risc cardiovascular mai mic și apariție mai târzie a bolilor

Studiul a arătat că o expunere mai lungă la raționalizarea zahărului a fost asociată cu un risc progresiv mai scăzut de boli cardiovasculare la maturitate. O parte din beneficiu pare să provină din rate mai mici de diabet și hipertensiune arterială în rândul celor expuși la restricții în primii ani de viață.

Comparativ cu persoanele care nu au fost niciodată expuse la raționalizare, cele expuse încă din viața intrauterină și până la 1–2 ani au avut un risc total de boală cardiovasculară mai mic cu 20%. De asemenea, au prezentat riscuri reduse de infarct (25%), insuficiență cardiacă (26%), fibrilație atrială (24%), accident vascular cerebral (31%) și deces de cauză cardiovasculară (27%).

În plus, problemele cardiace au apărut mai târziu. Persoanele expuse la restricții de zahăr înainte de naștere și în copilăria timpurie au prezentat întârzieri de până la doi ani și jumătate în apariția bolilor cardiovasculare, comparativ cu cele neexpuse.

Cercetătorii au observat și îmbunătățiri modeste, dar semnificative, ale indicatorilor de funcționare sănătoasă a inimii în rândul celor care au trecut prin perioada de raționalizare.

Limitele de zahăr și recomandările alimentare moderne

În perioada raționalizării, cantitatea de zahăr permisă pentru întreaga populație, inclusiv pentru femeile însărcinate și copii, era limitată la mai puțin de 40 g pe zi — iar copiilor sub 2 ani nu li se permitea deloc zahăr adăugat. Aceste limite sunt apropiate de recomandările nutriționale actuale pentru copiii mici.

Fiind un studiu observațional, nu poate demonstra că reducerea zahărului a cauzat direct rezultate cardiace mai bune. Cercetătorii menționează mai multe limitări, inclusiv lipsa unor date dietetice individuale detaliate și posibilitatea unor erori de memorie în raportarea informațiilor.

Totuși, ei subliniază că amploarea și designul atent al studiului au permis compararea diferitelor perioade de expunere și analizarea mecanismelor posibile care leagă consumul de zahăr din primii ani de sănătatea cardiovasculară ulterioară.

Rezultatele evidențiază beneficiile cardiace ale politicilor timpurii de limitare a zahărului și sugerează necesitatea unor cercetări suplimentare privind alimentația individuală și interacțiunea dintre factorii genetici, de mediu și de stil de viață, pentru strategii de prevenție mai personalizate.