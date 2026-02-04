Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Ceai verde vs. ciocolată neagră: Care oferă mai mulți antioxidanți și beneficii pentru sănătate

Ceai verde vs. ciocolată neagră: Care oferă mai mulți antioxidanți și beneficii pentru sănătate

Ciocolata neagră și ceaiul verde oferă antioxidanți și beneficii pentru dispoziție, dar studiile arată diferențe importante de potență și efecte.
Bianca Popa
04 feb. 2026, 17:21, Life-Inedit

Antioxidanții joacă un rol esențial în protejarea organismului împotriva inflamației, deteriorării celulare și bolilor cronice, scrie Health.

Atât ciocolata neagră, cât și ceaiul verde sunt bogate în polifenoli, însă cercetările arată diferențe semnificative între nivelurile lor de antioxidanți, profilurile nutriționale și efectele asupra dispoziției și metabolismului.

Deși ambele sunt adesea lăudate drept „răsfățuri sănătoase”, experții subliniază că modul în care sunt produse, preparate și consumate poate influența decisiv beneficiile.

Care oferă mai mulți antioxidanți

Ciocolata neagră conține o concentrație mai mare de polifenoli și o capacitate antioxidantă totală superioară ceaiului verde.

Produsele cu un procent mai ridicat de cacao oferă, de regulă, efecte antioxidante mai puternice, mai ales când sunt obținute din cacao nealcalinizată.

Conținutul de antioxidanți al ceaiului verde variază în funcție de timpul și temperatura de infuzare.

Studiile arată că infuzarea timp de cinci până la zece minute, la temperaturi ridicate, extrage mai mulți polifenoli decât infuzările mai scurte sau la temperaturi mai scăzute. Chiar și așa, nivelurile rămân, de obicei, sub cele din ciocolata neagră.

 

Nutrient

 Ciocolată neagră 

(per 28 g)

Ceai verde 

(per 245 g / o cană )

Energie

 170 kcal 2,4 kcal

Proteine

 2,2 g 0,5 g

Grăsimi totale

 12,1 g 0 g

Carbohidrați

 13 g 0 g
Fibre 3 g 0 g
Zaharuri 6,8 g 0 g
Fier 3,3 mg 0,1 mg
Magneziu 64,6 mg 2,5 mg
Potasiu 203 mg 19,6 mg
Cofeină 22,7 mg 29,4 mg

Efecte asupra dispoziției, concentrării și sănătății creierului

Ceaiul verde oferă o combinație unică de cofeină și L-teanină, care poate îmbunătăți vigilența, menținând în același timp o stare de calm.

Consumul regulat a fost asociat cu o mai bună atenție, memorie, capacitate de învățare și luare a deciziilor.

Ciocolata neagră și cacaoa pot susține, de asemenea, performanța cognitivă și o îmbunătățire pe termen scurt a stării de spirit.

Cercetările sugerează că ciocolata poate accentua senzația de plăcere și claritatea mentală, deși aceste efecte sunt adesea temporare și influențate de conținutul de zahăr și grăsimi.

Inimă, metabolism și glicemie

Catechinele din ceaiul verde pot contribui la reducerea colesterolului prin limitarea absorbției grăsimilor, susținând sănătatea inimii în timp.

Polifenolii din ciocolata neagră pot îmbunătăți fluxul sanguin și pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale.

Totuși, ciocolata conține adesea zaharuri adăugate și grăsimi saturate, care pot diminua beneficiile dacă este consumată în exces.

Ambele alimente par să aibă efecte neutre pe termen scurt asupra glicemiei și sensibilității la insulină, inclusiv la persoanele cu diabet.

Cum să le consumi echilibrat

Nutriționiștii recomandă moderația și alegeri informate.

Optează pentru ciocolată neagră cu un conținut ridicat de cacao și puțin zahăr adăugat și prepară corect ceaiul verde pentru a maximiza antioxidanții.

Incluse într-o dietă echilibrată, ambele pot susține sănătatea generală, starea de bine și plăcerea alimentară.

