Metoda de gătit foarte răspândită pe care oncologii spun că ar trebui limitată

Consumul de alimente sănătoase este doar o parte a prevenirii cancerului, spun oncologii.

De asemenea, modul în care mâncarea este gătită joacă un rol important în sănătatea pe termen lung, scrie Parade.

Specialiștii din domeniul medical îi îndeamnă tot mai des pe oameni să limiteze metodele de gătit care implică temperaturi foarte ridicate și arderea alimentelor, avertizând că acestea pot genera compuși chimici nocivi asociați cu riscul de cancer.

Potrivit oncologilor, obiceiurile zilnice din bucătărie se pot acumula în timp.

Expunerea repetată la anumite subproduse formate în timpul gătitului la temperaturi înalte poate influența inflamația, deteriorarea ADN-ului și riscul general de cancer.

Deși greșelile ocazionale în bucătărie sunt puțin probabil să provoace efecte grave, specialiștii subliniază că expunerea constantă merită atenție.

De ce arderea alimentelor ridică probleme de sănătate

Oncologii atrag atenția că arderea alimentelor, fie că este vorba despre carne sau legume, poate duce la formarea unor compuși numiți amine heterociclice (HCA) și hidrocarburi aromatice policiclice (PAH).

Aceste substanțe apar atunci când alimentele, în special proteinele de origine animală, sunt gătite la temperaturi foarte ridicate sau direct pe flacără.

HCA se formează când proteine precum carnea de vită, carnea de pasăre sau peștele sunt expuse la căldură intensă.

PAH apar atunci când grăsimea se scurge pe suprafețe încinse sau pe flacără, generând fum care se depune pe alimente.

Cercetările leagă acești compuși de deteriorarea ADN-ului și de un risc crescut de cancer, în special cancer colorectal.

Frecvența expunerii contează mai mult decât perfecțiunea

Experții subliniază că riscul este legat de frecvență, nu de incidente izolate.

O masă arsă ocazional este puțin probabil să crească semnificativ riscul de cancer.

În schimb, consumul frecvent de alimente puternic arse poate contribui, în timp, la probleme de sănătate.

Dacă mâncarea este doar parțial arsă, oncologii recomandă îndepărtarea porțiunilor înnegrite.

Alimentele arse în totalitate ar trebui aruncate, deoarece aceste zone conțin concentrații ridicate de compuși nocivi.

Metode de gătit mai sigure recomandate de oncologi

Specialiștii încurajează metodele de gătit care reduc expunerea la flacără directă și la temperaturi excesive.

Gătitul la abur, poșarea, coacerea la temperaturi controlate și gătirea lentă ajută la păstrarea nutrienților și la prevenirea formării compușilor dăunători.

Marinarea alimentelor cu ingrediente acide, utilizarea uleiurilor mai sănătoase, precum cel de măsline sau de rapiță, și preferarea proteinelor de origine vegetală pot reduce suplimentar riscurile.

Oncologii notează că o pregătire atentă a alimentelor sprijină atât prevenirea cancerului, cât și longevitatea generală.