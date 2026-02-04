Un expert în securitate le recomandă turiștilor să-și zgârie valizele noi

Joseph Barton, un expert în securitate de la AdleyBarton.com, le-a recomandat turiștilor să-și zgârie valizele noi, potrivit Express. El i-a avertizat pe vizitatori că nu doar ceea ce se află în bagaj produce interes pentru hoți, ci și ceea ce se află în exterior.

„Încearcă întotdeauna să te integrezi, să nu devii o țintă. Chiar dacă ai cumpărat în vacanță o geantă contrafăcută care nu valorează prea mult, acest lucru te poate pune în pericol. Hoții cunosc costul articolelor, iar dacă ai o valiză de 1.000 de lire sterline, atunci există șanse mari ca hainele dinăuntru să fie de designer și să poată fi revândute”, a explicat Joseph Barton.

Avertismentul apare în condițiile în care disparițiile valizelor s-au înmulțit. De exemplu, în 2024, în Marea Britanie furtul de valize din trenuri a crescut cu aproape 37%, conform unei analize realizate de Money Supermarket. Date separate despre companiile aeriene arată că aproape 1 din 20 de bagaje de pe zborurile din întreaga lume este fie pierdut, fie furat.

Expertul recomandă evitarea valizelor scumpe și viu colorate

Joseph Barton a mai arătat că, de obicei, călătorii presupun că achiziționarea de bagaje scumpe înseamnă că bunurile lor sunt mai bine protejate. Culorile strălucitoare, finisajele de lux și chiar seturile asortate pot atrage atenția hoților, a mai avertizat Barton.

„Poți alege o valiză de culoare mai deschisă, astfel încât să o poți găsi mai ușor când aterizezi, dar asta le face viața mai ușoară și hoților care vor să te identifice și să te urmărească. Le semnalează că nu ești un călător experimentat și, foarte posibil, ai cumpărat totul nou pentru a pleca în călătorii. Acest lucru le semnalează că pot face bani de pe urma bunurilor tale”, a spus expertul.

Pe de altă parte, hoții evită gențile vechi care nu au alte elemente atrăgătoare. De aceea, expertul recomandă deteriorarea prin zgâriere sau murdărirea intenționată a valizelor noi.

„Valizele sunt făcute pentru agitația unui aeroport, așa că nu-ți face griji că se vor zgâria sau murdări puțin. Puțină mizerie le poate face să pară uzate””, a precizat expertul.