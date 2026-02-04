Reducerea controlată a caloriilor poate crește eficiența chimioterapiei

Cercetarea, coordonată de unitatea portugheză RISE Health Research Unit în colaborare cu Universitatea Federală din Piauí (Brazilia), a analizat impactul restricției calorice controlate asupra tratamentului sarcoamelor, o formă rară de cancer, arată Euronews.

Rezultatele sugerează că o diminuare moderată a caloriilor poate potența acțiunea medicamentelor citostatice, ceea ce conduce la o reducere semnificativă a dimensiunii tumorilor. De asemenea s-a constatat o rată mai ridicată de inhibare a creșterii acestora.

Tumori mai mici, celule sănătoase mai bine protejate

Potrivit autorilor, restricția calorică – fie aplicată singură, fie în combinație cu chimioterapia – a produs un efect dublu: a slăbit capacitatea tumorilor de a se dezvolta și a diminuat, în același timp, deteriorarea celulelor normale cauzată de tratament.

Studiul indică faptul că o reducere de aproximativ 40% a aportului caloric induce un stres metabolic major în mediul tumoral. Sunt afectate astfel procesele vitale pentru multiplicarea celulelor canceroase. Practic, tumorile rămân fără resursele energetice necesare extinderii.

Coordonatorul cercetării explică faptul că există o legătură directă între aportul energetic și evoluția cancerului. Așadar, cu cât celulele maligne dispun de mai mult combustibil, cu atât se pot multiplica mai rapid.

Prin reducerea temporară și controlată a caloriilor, cercetătorii au reușit să limiteze „combustibilul” disponibil tumorilor, sporind astfel eficacitatea terapiei oncologice. În paralel, organismul pare să activeze mecanisme de protecție pentru țesuturile sănătoase.

Beneficii suplimentare pentru organism

Dincolo de impactul asupra tumorilor, restricția calorică a adus și alte beneficii. Studiul a evidențiat o îmbunătățire a proceselor de reparare a ADN-ului în celulele afectate de citostatice, precum și o reprogramare a metabolismului lipidic.

Scăderea nivelurilor de colesterol și trigliceride reduce sursele de energie de care depind celulele maligne. Aceasta poate avea efecte pozitive și asupra altor afecțiuni cronice, precum diabetul de tip II, bolile cardiovasculare sau tulburările neurodegenerative.

Cercetătorii subliniază însă că restricția calorică nu trebuie aplicată fără supraveghere medicală, mai ales în cazul pacienților oncologici. Dieta trebuie să fie echilibrată și adaptată fiecărui pacient, în funcție de starea generală de sănătate și de tratamentul urmat.

De asemenea, activitatea fizică regulată joacă un rol important. Pacienții care fac mișcare pe durata chimioterapiei pot experimenta mai puține efecte secundare, inclusiv la nivel digestiv, și o calitate a vieții mai bună, atât în timpul tratamentului, cât și după încheierea acestuia.

Un pas promițător, dar cu prudență

Deși rezultatele sunt încurajatoare, cercetătorii atrag atenția că studiul a fost realizat pe modele experimentale. Concluziile trebuie validate prin studii clinice pe pacienți umani înainte de a fi integrate în practica medicală curentă.

Totuși, descoperirea deschide noi perspective asupra modului în care nutriția și stilul de viață pot deveni aliați importanți în tratamentul cancerului, alături de terapiile clasice.