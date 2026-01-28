Prima pagină » Știri externe » Un pas important în oncologie: tumorile pancreatice au fost eliminate complet în testele de laborator

Un pas important în oncologie: tumorile pancreatice au fost eliminate complet în testele de laborator

Cercetătorii din Spania au raportat un progres semnificativ în lupta împotriva cancerului pancreatic. Potrivit unui studiu recent, o terapie inovatoare care combină trei medicamente a dus la dispariția totală a tumorilor la șoareci, fără ca boala să reapară. Aceste rezultate oferă speranțe pentru dezvoltarea unor tratamente eficiente și la oameni, scrie Euronews.
Un pas important în oncologie: tumorile pancreatice au fost eliminate complet în testele de laborator
Sursa: Pexels
Victor Dan Stephanovici
28 ian. 2026, 12:29, Știri externe

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai agresive forme de cancer, având rate de supraviețuire extrem de reduse. Principala dificultate în tratarea sa este capacitatea rapidă a tumorilor de a dezvolta rezistență la medicamentele existente.

Situația este îngrijorătoare în Spania, unde se înregistrează anual peste 10.300 de cazuri noi, cu o rată de supraviețuire la cinci ani de sub 10%, arată Euronews.

Echipa de la Centrul Național Spaniol de Cercetare a Cancerului (CNIO) a găsit o soluție pentru a depăși rezistența la tratament. Studiul, publicat în jurnalul PNAS, demonstrează că blocarea simultană a trei puncte cheie în căile moleculare ale oncogenei KRAS duce la regresia completă a tumorilor.

Spre deosebire de terapiile tradiționale care vizează o singură țintă (strategie ce permite adesea cancerului să se adapteze), această abordare combină:

  • Un inhibitor experimental al proteinei KRAS.
  • Un medicament deja aprobat pentru cancerul pulmonar.
  • Un degradator proteic care împiedică celulele canceroase să se adapteze la tratament.

Rezultatul a fost eliminarea totală a tumorilor în trei modele diferite de șoareci, fără efecte secundare semnificative.

Deși succesul înregistrat pe animale este promițător, autorii studiului subliniază că terapia nu este încă pregătită pentru testarea pe oameni. Optimizarea combinației pentru pacienți va fi un proces complex, însă descoperirea oferă o direcție clară pentru viitoarele studii clinice. Această cercetare reprezintă un pas important în tratamentul pentru cancerul pancreatic, una dintre cele mai greu de învins boli oncologice.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva”
Gandul
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor