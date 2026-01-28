Un pas important în oncologie: tumorile pancreatice au fost eliminate complet în testele de laborator

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai agresive forme de cancer, având rate de supraviețuire extrem de reduse. Principala dificultate în tratarea sa este capacitatea rapidă a tumorilor de a dezvolta rezistență la medicamentele existente.

Situația este îngrijorătoare în Spania, unde se înregistrează anual peste 10.300 de cazuri noi, cu o rată de supraviețuire la cinci ani de sub 10%, arată Euronews.

Echipa de la Centrul Național Spaniol de Cercetare a Cancerului (CNIO) a găsit o soluție pentru a depăși rezistența la tratament. Studiul, publicat în jurnalul PNAS, demonstrează că blocarea simultană a trei puncte cheie în căile moleculare ale oncogenei KRAS duce la regresia completă a tumorilor.

Spre deosebire de terapiile tradiționale care vizează o singură țintă (strategie ce permite adesea cancerului să se adapteze), această abordare combină:

Un inhibitor experimental al proteinei KRAS.

Un medicament deja aprobat pentru cancerul pulmonar.

Un degradator proteic care împiedică celulele canceroase să se adapteze la tratament.

Rezultatul a fost eliminarea totală a tumorilor în trei modele diferite de șoareci, fără efecte secundare semnificative.

Deși succesul înregistrat pe animale este promițător, autorii studiului subliniază că terapia nu este încă pregătită pentru testarea pe oameni. Optimizarea combinației pentru pacienți va fi un proces complex, însă descoperirea oferă o direcție clară pentru viitoarele studii clinice. Această cercetare reprezintă un pas important în tratamentul pentru cancerul pancreatic, una dintre cele mai greu de învins boli oncologice.