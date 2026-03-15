Inundații devastatoare în Kenya: cel puțin 62 de morți după o săptămână de ploi torențiale

Bilanțul victimelor a crescut semnificativ față de cifra de 42 de decese raportată în urmă cu o săptămână, relatează BBC.

În capitala Nairobi, echipele de salvare au intervenit în mai multe situații critice.

#PlanetPulse: Deadly flash floods have devastated Nairobi after torrential rains triggered widespread destruction across the Kenyan capital. At least 48 people have died as streets turned into raging rivers, sweeping away vehicles and trapping residents in rising water. pic.twitter.com/IHqqOgv8vC — Firstpost (@firstpost) March 14, 2026

Potrivit Crucii Roșii din Kenya, 11 persoane au fost salvate peste noapte după ce un microbuz de transport local, cunoscut sub numele de „matatu”, a rămas blocat în apele în creștere. De asemenea, doi copii au fost salvați dintr-o locuință inundată.

Precipitațiile abundente din ultimele zile au declanșat viituri rapide, fenomen rar întâlnit în ultimii ani în această zonă. Mai multe râuri au ieșit din matcă, inundând locuințe și afectând infrastructura. Drumuri, rețele de electricitate și conducte de apă au fost avariate, iar unele artere rutiere din Nairobi au fost închise după ce poduri au suferit pagube.

Locuitorii au fost nevoiți să se retragă în locuri sigure

De asemenea, ploaia torențială de sâmbătă a provocat inundarea unor școli din capitală.

Ministerul de Interne a avertizat duminică că ploile puternice continuă în diferite regiuni ale țării, ceea ce crește riscul de noi inundații.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor din zonele joase să se retragă în locuri mai sigure, iar peste 2.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele pentru a se adăposti.

Poliția a anunțat că operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, după „ploile torențiale și inundațiile devastatoare” care afectează mai multe zone ale țării.

Sisteme de drenaj blocate

Peste jumătate dintre victime – 33 – au fost înregistrate în Nairobi, unde sistemele de drenaj insuficiente și dezvoltarea urbană necontrolată, care a blocat cursurile unor râuri, au contribuit la agravarea situației.

Președintele William Ruto a declarat duminică că autoritățile distribuie ajutoare de urgență, inclusiv alimente și asistență medicală, persoanelor afectate. De asemenea, echipele lucrează pentru curățarea sistemelor de drenaj blocate.

Și Etiopia, țară vecină, se confruntă cu inundații

Inundațiile nu au afectat doar Kenya. În Etiopia vecină, peste 100 de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor și alunecărilor de teren produse în sudul țării.

Specialiștii spun că mai mulți factori contribuie la apariția inundațiilor, însă încălzirea globală crește probabilitatea episoadelor de ploi extreme. Temperatura medie globală a crescut deja cu aproximativ 1,1°C față de perioada preindustrială, iar specialiștii avertizează că valorile vor continua să crească dacă emisiile de gaze cu efect de seră nu vor fi reduse semnificativ la nivel global.