Prima pagină » Social » Cod galben de inundații pe râuri din zece județe din țară

Cod galben de inundații pe râuri din zece județe din țară

Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații valabilă până miercuri pe râuri din zece județe din țară.
Cod galben de inundații pe râuri din zece județe din țară
Foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
09 iun. 2026, 12:00, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice: Râul Doamnei (judeţul Argeş), Dâmboviţa (județele: Argeş, Dâmbovița, Ilfov şi Călăraşi), Ialomița (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova (județele: Prahova și Ialomița), Buzău (județele: Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

În aceste zone, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea este în vigoare de marți de la ora 12.00 până miercuri la ora 8.00.

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia