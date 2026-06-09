Cod galben de inundații pe râuri din zece județe din țară

Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice: Râul Doamnei (judeţul Argeş), Dâmboviţa (județele: Argeş, Dâmbovița, Ilfov şi Călăraşi), Ialomița (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova (județele: Prahova și Ialomița), Buzău (județele: Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

În aceste zone, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea este în vigoare de marți de la ora 12.00 până miercuri la ora 8.00.