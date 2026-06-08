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Cod galben și Cod portocaliu de inundații pentru mai multe bazine hidrografice din țară

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare hidrologică de Cod galben și Cod portocaliu de inundații, valabilă în intervalul 8 iunie, ora 12:00 - 9 iunie, ora 12:00.
Cod galben și Cod portocaliu de inundații pentru mai multe bazine hidrografice din țară
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Andrei Rachieru
08 iun. 2026, 12:04, Social
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Potrivit hidrologilor, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Sub Cod galben se află râuri din bazinele hidrografice Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad, Jijia și râurile din Dobrogea, fiind vizate județe precum Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Vaslui, Galați, Botoșani, Iași, Constanța și Tulcea.

De asemenea, INHGA a emis un Cod portocaliu valabil până marți, la ora 06:00, pentru râul Miletin, afluent al Jijiei, pe sectorul aferent stației hidrometrice Șipote din județul Iași.

Hidrologii avertizează că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenți de grad inferior sau pe cursuri de apă necadastrate din zonele vizate și recomandă monitorizarea permanentă a evoluției situației hidrometeorologice.

Sursa INHGA

INHGA precizează că va actualiza prognoza hidrologică în funcție de evoluția fenomenelor din teren.

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