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Avertizare meteo pentru București. Ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii

Bucureștiul se va afla vineri, între orele 12:00 și 21:00, sub atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, potrivit prognozei speciale publicate de Administrația Națională de Meteorologie.
Avertizare meteo pentru București. Ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
23 iul. 2026, 10:31, Știrile zilei
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Joi după-amiază și seara, vremea va fi ușor instabilă în București, iar temperaturile se vor situa sub mediile perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse slabe, însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metrul pătrat, iar vântul va avea intensificări în timpul ploilor, cu viteze de 40-45 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 12 și 15 grade.

Ploi torențiale vineri

Vineri, vremea va fi în general instabilă, iar temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru ultima decadă a lunii iulie.

În intervalul 24 iulie, ora 12:00 – 24 iulie, ora 21:00, municipiul București se va afla sub atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

După-amiaza și seara vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat.

Rafalele de vânt vor avea viteze de 50-70 km/h, iar temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.

ANM precizează că va actualiza prognoza în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

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