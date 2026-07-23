ANM a emis două Coduri galbene de furtuni. Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile în cursul zilelor de 23 și 24 iulie.

Prima avertizare este în vigoare joi, între orele 13:00 și 21:00, și vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova.

În vestul și nord-vestul țării sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h, averse torențiale de 15–25 l/mp, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–2 centimetri.

În județele Dâmbovița și Prahova, meteorologii anunță averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de aproximativ 50 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–40 l/mp.

A doua avertizare Cod galben intră în vigoare vineri, între orele 12:00 și 21:00, și este valabilă pentru cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane, precum și pentru sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și, izolat, de dimensiuni medii, cu diametrul de 1–3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1–3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul țării.