Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat despre relația dintre Statele Unite și Rusia și necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, potrivit Departamentului de Stat al SUA. De asemenea, au făcut schimb de opinii cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu. Moscova a condamnat recentele atacuri ale Washingtonului asupra aliatului său, Iranul.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat pe omologul său american, Marco Rubio, cu privire la o continuare „inacceptabilă” a livrărilor de arme către Ucraina, a anunțat Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

În discuția despre problema ucraineană cu Rubio, Lavrov „a subliniat că este inacceptabil să se continue livrările de arme către regimul de la Kiev”, se arată în declarație. De asemenea, el a denunțat „o politică destabilizatoare a țărilor europene care caută mereu să provoace o «înfrângere strategică» Rusiei ”, potrivit aceleiași surse.

Ucraina pregătită pentru „pace cu demnitate”

Această întâlnire de aproximativ 30 de minute a avut loc la câteva ore după o conversație între Volodimir Zelenski și emisari americani, organizată pentru a „revitaliza diplomația”, potrivit președintelui ucrainean. „A fost o conversație fructuoasă și importantă despre cum să revitalizăm diplomația și să promovăm pacea. Pacea este necesară – pace cu demnitate – iar Ucraina este pregătită pentru ea de mult timp”, a declarat Zelenski pe rețeaua X.

Violența de la sol nu dă semne de diminuare. O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite într-un atac ucrainean asupra peninsulei Crimeea, controlată de Rusia, a anunțat guvernatorul numit de Moscova. Printre răniți se numără doi copii.