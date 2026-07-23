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Lavrov îl avertizează pe Rubio cu privire la livrările inacceptabile de arme din partea SUA către Ucraina

Miniștrii de externe ai SUA și Rusiei, Marco Rubio și Serghei Lavrov, s-au întâlnit joi la Manila, în marja unui summit ASEAN (Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei), și au discutat despre conflictul din Ucraina.
Lavrov îl avertizează pe Rubio cu privire la livrările inacceptabile de arme din partea SUA către Ucraina
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
23 iul. 2026, 11:04, Știri externe
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Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat despre relația dintre Statele Unite și Rusia și necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, potrivit Departamentului de Stat al SUA. De asemenea, au făcut schimb de opinii cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu.  Moscova a condamnat recentele atacuri ale Washingtonului asupra aliatului său, Iranul.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat pe omologul său american,  Marco Rubio,  cu privire la o continuare „inacceptabilă” a livrărilor de arme către Ucraina, a anunțat Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

În discuția despre problema ucraineană cu Rubio, Lavrov „a subliniat că este inacceptabil să se continue livrările de arme către regimul de la Kiev”, se arată în declarație. De asemenea, el a denunțat „o politică destabilizatoare a țărilor europene care caută mereu să provoace o «înfrângere strategică» Rusiei ”, potrivit aceleiași surse.

Ucraina pregătită pentru „pace cu demnitate”

Această întâlnire de aproximativ 30 de minute a avut loc la câteva ore după o conversație între  Volodimir Zelenski și emisari americani, organizată pentru a „revitaliza diplomația”, potrivit președintelui ucrainean. „A fost o conversație fructuoasă și importantă despre cum să revitalizăm diplomația și să promovăm pacea. Pacea este necesară – pace cu demnitate – iar Ucraina este pregătită pentru ea de mult timp”, a declarat Zelenski pe rețeaua X.

Violența de la sol nu dă semne de diminuare. O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite într-un atac ucrainean asupra peninsulei Crimeea, controlată de Rusia, a anunțat guvernatorul numit de Moscova. Printre răniți se numără doi copii.

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