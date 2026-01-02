Un bloc de 16 etaje, aflat în construcție, s-a prăbușit în Nairobi

Echipele de salvare sapă printre dărâmături. Clădirea se afla într-o zonă din Nairobi cunoscută sub numele de South C, potrivit Crucii Roșii din Kenya.

Potrivit publicației keniene Tuko, blocul înalt de 16 etaje s-a prăbușit brusc, trimițând nori groși de praf în aer și împrăștiind resturi pe străzile din apropiere.

O echipă de intervenție formată din mai multe agenții a intervenit la fața locului pentru a gestiona situația, potrivit Associated Press.

Patru persoane sunt blocate sub dărâmături, potrivit secretarului de stat kenyan, responsabil pentru serviciile publice.

Safia Ali Aden, sora unui bărbat prins sub dărâmături, le-a declarat reporterilor ajunși la fața locului că fratele său a dat un telefon „în timp ce se afla acolo”.

„Cerem guvernului să accelereze operațiunile de salvare, pentru a-l găsi pe fratele meu în viață”, a declarat femeia.

Momentan, nu se cunoaște cauza prăbușirii blocului.

Prăbușirile de blocuri, frecvente în Nairobi

Cererea de noi locuințe este ridicată, iar unii dezvoltatori imobiliari încalcă reglementările sau normele de construcție. În 2015, opt blocuri s-au prăbușit, iar 15 persoane au murit.

Președinția din Kenya a ordonat ulterior un audit al blocurilor din întreaga țară pentru a verifica dacă acestea respectă normele. Autoritatea Națională pentru Construcții a constatat, la acea vreme, că 58% dintre blocurile din Nairobi erau improprii pentru locuire.