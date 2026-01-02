Un bloc de 16 etaje, aflat în construcție, s-a prăbușit în Nairobi

Echipele de salvare sapă printre dărâmături. Clădirea se afla într-o zonă din Nairobi cunoscută sub numele de South C, potrivit Crucii Roșii din Kenya.
Potrivit publicației keniene Tuko, blocul înalt de 16 etaje s-a prăbușit brusc, trimițând nori groși de praf în aer și împrăștiind resturi pe străzile din apropiere.
O echipă de intervenție formată din mai multe agenții a intervenit la fața locului pentru a gestiona situația, potrivit Associated Press.
Patru persoane sunt blocate sub dărâmături, potrivit secretarului de stat kenyan, responsabil pentru serviciile publice.
Safia Ali Aden, sora unui bărbat prins sub dărâmături, le-a declarat reporterilor ajunși la fața locului că fratele său a dat un telefon „în timp ce se afla acolo”.
„Cerem guvernului să accelereze operațiunile de salvare, pentru a-l găsi pe fratele meu în viață”, a declarat femeia.
Momentan, nu se cunoaște cauza prăbușirii blocului.
Cererea de noi locuințe este ridicată, iar unii dezvoltatori imobiliari încalcă reglementările sau normele de construcție. În 2015, opt blocuri s-au prăbușit, iar 15 persoane au murit.
Președinția din Kenya a ordonat ulterior un audit al blocurilor din întreaga țară pentru a verifica dacă acestea respectă normele. Autoritatea Națională pentru Construcții a constatat, la acea vreme, că 58% dintre blocurile din Nairobi erau improprii pentru locuire.