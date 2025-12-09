Un avion militar rus de transport s-a prăbușit la nord-est de Moscova cu șapte persoane la bord

Un avion militar rus de transport An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, la nord-est de Moscova, cu șapte membri ai echipajului la bord, a informat marți postul de televiziune de stat Vesti, citat de Reuters.

Nu se cunosc, până la momentul transmiterii știrii, informații despre cauza prabușirii sau starea persoanelor care erau la bord.

An-22 este un avion de transport de mari dimensiuni, de același tip cu avionul american Hercules.

Locuitorii din zonă spun că avionul s-a prăbușit în zona lacului de acumulare Uvodskoe, iar echipele de salvare se îndreaptă acum spre locul accidentului.

Nu sunt pagube la sol, dar din apă se pot vedea fragmente ale avionului.

Știre în curs de actualizare!