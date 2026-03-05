Prima pagină » Știri externe » Avion de mici dimensiuni prăbușit peste două case în Phoenix. Trei persoane au fost rănite

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-un cartier rezidențial din Phoenix, statul american Arizona, după ce a lovit două locuințe. La bord se aflau un instructor de zbor și un pilot cursant, iar în urma accidentului trei persoane au fost rănite și transportate la spital, arată AP.
Accidentul a avut loc miercuri dimineață, în nordul orașului Phoenix. Aeronava, un avion de antrenament de tip Piper PA-28, se îndrepta spre aeroportul Deer Valley atunci când a pierdut controlul și s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, scrie AP.

În timpul impactului, una dintre aripile avionului s-a desprins și a rămas pe acoperișul primei case lovite. Restul aeronavei a continuat traiectoria și s-a oprit cu botul în jos într-o curte din spatele unei a doua locuințe, lângă o piscină.

Autoritățile locale au anunțat că instructorul de zbor și pilotul cursant aflați la bord au suferit răni ușoare. La fel și un bărbat care se afla într-una dintre locuințele lovite de avion. Toți trei au fost transportați la spital, fiind în stare stabilă.

Pompierii din Phoenix au declarat că este „o adevărată minune” că accidentul nu s-a soldat cu victime grave, având în vedere că avionul s-a prăbușit într-un cartier locuit.

Posibile probleme tehnice înainte de prăbușire

Primele informații indică faptul că avionul ar fi avut probleme tehnice înainte de accident și încerca să revină la aeroportul Deer Valley atunci când s-a produs prăbușirea.

Mai multe locuințe din zonă au fost evacuate temporar. Echipele speciale au intervenit pentru a gestiona o scurgere de combustibil provocată de impact.

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a accidentului. Autoritățile analizează starea tehnică a aeronavei, condițiile de zbor și eventualele erori umane care ar fi putut contribui la prăbușire.

