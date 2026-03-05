Avion de mici dimensiuni prăbușit peste două case în Phoenix. Trei persoane au fost rănite

Accidentul a avut loc miercuri dimineață, în nordul orașului Phoenix. Aeronava, un avion de antrenament de tip Piper PA-28, se îndrepta spre aeroportul Deer Valley atunci când a pierdut controlul și s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, scrie AP.
În timpul impactului, una dintre aripile avionului s-a desprins și a rămas pe acoperișul primei case lovite. Restul aeronavei a continuat traiectoria și s-a oprit cu botul în jos într-o curte din spatele unei a doua locuințe, lângă o piscină.
Autoritățile locale au anunțat că instructorul de zbor și pilotul cursant aflați la bord au suferit răni ușoare. La fel și un bărbat care se afla într-una dintre locuințele lovite de avion. Toți trei au fost transportați la spital, fiind în stare stabilă.
Pompierii din Phoenix au declarat că este „o adevărată minune” că accidentul nu s-a soldat cu victime grave, având în vedere că avionul s-a prăbușit într-un cartier locuit.
Primele informații indică faptul că avionul ar fi avut probleme tehnice înainte de accident și încerca să revină la aeroportul Deer Valley atunci când s-a produs prăbușirea.
Mai multe locuințe din zonă au fost evacuate temporar. Echipele speciale au intervenit pentru a gestiona o scurgere de combustibil provocată de impact.
Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a accidentului. Autoritățile analizează starea tehnică a aeronavei, condițiile de zbor și eventualele erori umane care ar fi putut contribui la prăbușire.