Un avion cu probleme tehnice a provocat un incendiu în timp ce decola de pe un aeroport internațional

Un avion Boeing 737 al companiei Delta Air Lines a fost forțat să efectueze o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional Savannah/Hilton Head, potrivit Express.

O problemă tehnică apărută în timpul decolării a declanșat un incendiu pe aeroportul american. Avionul care se îndrepta spre Atlanta s-a întors în siguranță la Savannah.

Conform oficialilor americani, personalul de urgență a intervenit pentru a stinge un incendiu de iarbă izbucnit duminică seara.

„Zborul Delta 1067 de la Savannah la Atlanta s-a întors pe aeroport la scurt timp după decolarea de duminică seara, în urma unei probleme mecanice la motorul stâng al aeronavei. Boeingul 737-900 a aterizat în siguranță și a fost întâmpinat de autospeciale de pompieri, iar pasagerii au debarcat normal la poartă. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea noastră principală. Lucrăm pentru a găsi alte zboruri pentru pasagerii afectați”, a transmis compania.