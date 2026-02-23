Prima pagină » Sport » Echipa de bob din Israel, descalificată la JO pentru că a mințit și a falsificat documente

Echipa de bob din Israel a fost descalificată la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina pentru că a mințit și a falsificat documente. Incidentul s-a produs duminică în ultima zi a evenimentului sportiv. Israelienii au recunoscut acuzațiile.
sursa foto: pixabay
23 feb. 2026, Sport

Echipa israeliană de bob în patru a fost descalificată pentru că a mințit și a falsificat documente, potrivit Le Figaro. Finala de duminică s-a desfășurat fără reprezentanți israelieni, după ce organizatorii au descoperit un certificat medical falsificat. Echipa din Israel nu s-a prezentat la startul competiției deși obținuse calificarea în finala probei.

Cvartetul format din Adam Edelman, Menachem Chen, Omer Katz și Uri Zisman a fost descalificat de Comitetul Olimpic. Se pare că totul a pornit de la o intenție bună. Neavând nicio șansă de a câștiga o medalie, echipa a vrut să-i permită rezervei Ward Fawarseh să participe la finală.

Ca să facă înlocuirea, israelienii au susținut că unul dintre membrii echipei s-a îmbolnăvit. Acesta a obținut un certificat medical fals care i-a permis să cedeze locul compatriotului său.

Totuși, minciuna nu a funcționat. Comitetul Olimpic din Israel a descoperit minciuna și i-a exclus imediat pe reprezentanții săi. În mesaj, comitetul a vorbit despre „o încălcare a standardelor așteptate de la sportivii olimpici și a valorilor fundamentale ale mișcării olimpice” și a „condamnat cu fermitate astfel de acțiuni”.

Echipa israeliană și-a recunoscut greșeala și a încercat să explice motivele deciziei.

„Având în vedere că nu se mai putea schimba clasamentul, a fost mai important pentru noi ca rezerva să aibă oportunitatea de a participa la Jocurile Olimpice. Echipa a încercat să facă înlocuirea, dar circumstanțele în care am făcut acest lucru nu au îndeplinit criteriile. Ne-am retras”, au precizat israelienii.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina s-au încheiat duminică.

