Jaqueline Cristian devine cea mai bine clasată jucătoare română în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian a urcat pe locul 33 în clasamentul WTA și este acum jucătoarea din România cel mai bine clasată, înaintea Sorana Cîrstea.
Nițu Maria
23 feb. 2026, 11:08, Sport

Jucătoarea română de tenis, Jaqueline Cristian, a avansat șase poziții în clasamentul WTA care a fost publicat luni și ocupă acum locul 33, cu 1.367 de puncte. Ea este oficial sportiva din România cu cea mai bună clasare.

Sorana Cîrstea a coborât trei locuri și se află pe poziția 35, cu 1.344 de puncte.

Gabriela Ruse a urcat opt poziții și a ajuns pe locul 72, unde are 892 de puncte. În schimb, Irina Begu a pierdut mai multe locuri și se situează acum pe poziția 158, cu 455 de puncte. Anca Todoni a coborât o poziție și ocupă locul 181, cu 387 de puncte.

În clasamentul de dublu de la WTA, Sorana Cîrstea a pierdut patru poziții și se află acum pe locul 58, cu 1.470 de puncte.

Pe primul loc în ierarhia mondială se află Arina Sabalenka, care are 10.675 de puncte. Poziția a doua este ocupată de jucătoarea Iga Świątek, cu 7.588 de puncte, iar pe locul al treilea se află Elena Rîbakina, cu 7.253 de puncte.

Jucătoarea americană, Coco Gauff, se află pe locul patru în clasamentul WTA în acest moment, cu 6.803 puncte, iar pe poziția a cincea este Jessica Pegula, cu 6.786 de puncte.

