Istvan Kovacs arbitrează PSG – Monaco în play-off-ul Ligii Campionilor

Partida se joacă miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00, pe stadionul Parc des Princes. În tur, PSG s-a impus cu 3-2.

Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR vor fi Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia), conform FRF.

În sezonul 2025-2026, Istvan Kovacs a arbitrat cinci partide din faza principală a Ligii Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Programul meciurilor din play-off-ul Ligii Campionilor

Marți, 24 februarie:

Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, în tur 3-3)

Leverkusen – Olympiakos (22:00, în tur 2-0)

Inter – Bodo/Glimt (22:00, în tur 1-3)

Newcastle – Qarabag (22:00, în tur 6-1)

Miercuri, 25 februarie:

Atalanta – Dortmund (19:45, în tur 0-2)

PSG – Monaco (22:00, în tur 3-2)

Juventus – Galatasaray (22:00, în tur 2-5)

Real Madrid – Benfica (22:00, în tur 1-0)

Tragerea la sorți a optimilor de finală va avea loc vineri, 27 februarie, la ora 13:00. Echipele deja calificate în optimi, cele clasate pe primele 8 poziții în faza principală, sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City.