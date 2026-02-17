Prima pagină » Sport » Galatasaray o învinge clar pe Juventus în prima manșă a play-off-ului din Liga Campionilor

Galatasaray a învins-o clar pe Juventus, 5-2, marți seară, la Istanbul, în prima manșă a play-off-ului din Liga Campionilor.
17 feb. 2026, 22:44, Sport

Gazdele au deschis scorul în minutul 15, prin Gabriel Sara, cu un șut din marginea careului.

Juventus a întors imediat. Teun Koopmeiners a egalat după un minut și a dus-o pe Juve în avantaj în minutul 32.

Noa Lang a egalat în minutul 49, iar Davinson Sanchez a marcat pentru 3-2 în jurul minutei 60.

În minutul 67 Juan Cabal a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben.

Lang a mai înscris o dată în minutul 75, iar Sacha Boey a stabilit scorul final, 5-2, în minutul 86.

Returul este programat săptămâna viitoare, la Torino.

