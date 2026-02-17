Prima pagină » Sport » Haos la Benfica și Real Madrid. Vinicius a acuzat un jucător de rasism și a ieșit de pe teren. Meciul întrerupt mai multe minute

Meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid a fost întrerupt mai multe minute după o acuzație gravă de rasism făcută de Vinicius Jr.
Gabriel Negreanu
17 feb. 2026, 23:46, Sport

Vinicius, în vârstă de 25 de ani, a marcat un gol superb cu un șut cu efect, care a deschis tabela în minutul 50, după care a izbucnit haosul.

Atacantul vedetă și-a sărbătorit golul extraordinar la colțul terenului, în fața fanilor gazdelor.

Acest gest a provocat tensiune în tribune și pe teren, mai mulți jucători de la Benfica cerând socoteală internaționalului brazilian.

A avut loc o mică confruntare între cele două echipe, până când arbitrul François Letexier a reușit să controleze situația.

Cu toate acestea, problemele au reapărut la scurt timp, când Vinicius s-a îndreptat spre Letexier și l-a informat despre o insultă rasială.

Vincius a pretins că a fost jignit de Prestianni și a mers la arbitru să îl informeze. Brazilianul a fost deranjat de felul în care centralul Letexier a gestionat sitația și s-a așezat pe bancă, transmițând astfel că nu mai vrea să joace până nu este eliminat atacantul lui Benfica.

Pe reluări s-a observant că Prestianni își acoperă gura cu tricoul și îi spune ceva lui Vincius. Este însă neclar ce.

Din imaginile surprinse, se poate observa ce i-a transmis Vinicius arbitrului: „Mono. Mono. Me llame Mono (Mi-a spus maimuță!)”.

Imediat după acest moment, a izbucnit un scandal uriaș, iar meciul a fost întrerupt de către arbitrul francez. Totodată, a pornit un conflict și între cele două bănci tehnice, iar un om din staff-ul lui Mourinho a fost eliminat. Jucătorii celor două echipe au așteptat la mijlocul terenului, în timp ce Vinicius s-a așezat pe banca de rezerve, refuzând să revină pe gazon. Cuvinte grele și-au spus și Otamendi și Mbappe, cei care au conturi de reglat după finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Franța.

După mai multe minute de discuții meciul a fost reluat. Pe parcursul meciului Vincius a fost huiduit permant de fanii gazdă.

