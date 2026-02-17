Ziua decisivă. Echipa de bob a României poate obține un mare rezultat. La ce oră și unde este trasmisă finala

După primele două manșe, românii sunt la 1,48 secunde de lider și la 0,24 secunde de podium (locul 3), ceea ce menține deschisă lupta pentru o performanță istorică, într-o probă în care diferențele se măsoară în sutimi.

Ora de start a manșei finale

Manșa a 3-a: ora 20:00 (ora României)

Manșa finală (a 4-a): ora 22:05 (ora României) – 21:05 ora locală, conform programului publicat de International Bobsleigh & Skeleton Federation.

Proba va fi trasmisă pe Eurosport și pe canelele TVR.

Potrivit informațiilor din programul serii, echipajul României urmează să ia startul al 5-lea în manșa a 3-a, poziție care reflectă locul ocupat după primele două coborâri.

În frunte, după prima zi, se află echipajul german Johannes Lochner / Georg Fleischhauer, cu un avans considerabil, dar pentru pozițiile 3–6 ecarturile rămân strânse.

Miza: un rezultat care ar intra în istorie

O eventuală medalie în proba de bob-2 ar însemna o performanță rară pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă: singura medalie a delegației române la această competiție rămâne bronzul cucerit în 1968 de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe.

Concursul de bob se desfășoară pe Cortina Sliding Centre, iar clasamentul final se stabilește prin cumularea timpilor din toate cele patru manșe – astfel că orice greșeală sau o linie reușită în viraje poate schimba decisiv ierarhia.